2020’de 480 bin kişi işsiz kaldı

FEDERAL İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, “İlkbahar aylarında istihdam alanında başlayan kırılma devam ediyor. Kısa süreli çalışma programı sayesinde istihdam piyasası kriz yaşamaktan kurtuldu” dedi. Scheele, korona salgını krizi çerçevesinde alınan önlemlerin etkili olduğunu da belirtti. Aralık ayı işsizlik rakamlarıyla ilgili de bilgi veren Scheele, kasım ayına göre aralıkta 8 bin kişinin daha işsiz kaldığını belirtti. İşsizlik oranı da yüzde 5.9’da kaldı. Almanya’da 2019 yılının aralık ayında işsiz sayısı 2 milyon 220 bin seviyesindeydi. Oran olarak da yüzde 4.9’du.

Scheele, işsizliğin önüne geçmek amacıyla uygulanan kısa süreli çalışma programına ekim ayında 1 milyon 990 bin, kasım ayında 627 bin, aralık ayında ise yaklaşık 666 bin kişinin dahil olduğunu belirtti.