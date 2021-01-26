2020’de 150 bin kişi virüs tedavisi gördü

ALMANYA Hastaneler Birliği Genel Sekreter Georg Baum, 150 bin hastanın 28 bininin yoğun bakım istasyonlarında uzun süre tedavisinin yapıldığını söyledi. Aktüel olarak yoğun bakım servislerinde tedavisi süren hasta sayısının ise yaklaşık 4 bin 800 olduğunu belirten Baum, son iki haftada hastanede virüse yakalanıp da tedavisi yapılan hasta sayısında yüzde 20 oranında azalma olduğunu kaydetti. Baum, “Alınan sıkı önlemler ve kapanmaların faydası görüldü. Etkisi fark edildi. Ancak kimse ‘Her şey yoluna girdi’ düşüncesine kapılmasın” dedi. Baum, salgın nedeniyle hastanelerin yükünün ağır olduğunun da altını çizdi. Sık sık test yapılması durumunda sağlık kasalarının ödemelerde zorluk çıkardığına da işaret eden Baum, “Hastanelerden bize gelen haberlere göre ikinci ve veya üçüncü testlerde sağlık kasaları ücret ödemede isteksiz davranıyor” dedi.