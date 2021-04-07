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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 07.04.2021 - 12:07 | Son Güncelleme:

2013’ten beri ilk kez açık verdi

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2013’ten beri ilk kez açık verdi

Almanya’nın federal devlet, eyaletler ve belediyelerini kapsayan bütçe açığı, geçen yıl 189.2 milyar euroyla Batı ile Doğu Almanya’nın birleşmesinden sonraki en yüksek seviyeye ulaştı.

ALMANYA Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis), açıkladığı verilere göre ülkenin kamu gelirleri, 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 3.5 azalarak 1 trilyon 489.4 milyar euro, giderleri yüzde 12.1 artışla 1 trilyon 678.6 milyar euro olarak kaydedildi. Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı 2020’de 189.2 milyar euro olarak gerçekleşti. Almanya, 2019’da 45.2 milyar euro bütçe fazlası vermişti. Almanya’nın bütçesinin, 2013’ten bu yana ilk kez açık verdiğini belirten Destatis, ayrıca Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinden sonraki en yüksek bütçe açığına ulaşıldığını kaydetti. Almanya’da bütçe açığının yüksek olmasına, azalan gelirlerle birlikte yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için yapılan yüksek harcamaların neden olduğu belirtiliyor.

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