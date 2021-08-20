200 yıllık romantizmi faytonla yaşayacak!

NEZAKET Ekici, 200 yıl önce birbirlerinden ayrı yaşayan şair ve yazar Achim von Arnim ve eşi Bettine çiftinin uzaktan birlikteliğini 200 yıl öncesinde olduğu gibi faytonla yolculuk yaparak yansıtacak. Nezaket Ekici, 22 Ağustos’ta Achim von Arnim’in yaşadığı Wiepersdorf sarayından faytonla yola çıkacak ve 3 gün sonra Berlin’e gelecek.

3 AYLIK BURSU TAMAMLADI

Bugün kültür kurumu olan Wiepersdorf Sarayı’nın, burslu konuğu olan sanatçı 3 aylık burs dönemini tamamladı. Sanatçı bursun sonunda ise ünlü yazarın Berlin’de yaşayan eşini ziyareti sırasında gittiği tarihi yolu kullanacak. Nezaket Ekici, faytonla tarihi mekânlardan geçerken, ünlü yazarla eşinin birbirlerine yazdıkları edebi değeri olan mektupları okuyacak. Sanatçı ayrıca yolculuk esnasında yanına kısa mesafeler için yolcu alıp kendisine eşlik etmesini sağlayacak. Ekici, bu yolla şair ve yazar olan çiftin yaşadığı romantizmi hissetmeyi ve bunu aktarmayı hedefliyor.

ROMANTİZMİN ÖRNEKLERİ

18 ve 19. yüzyılın önemli şair ve yazarlarından olan Ludwig Achim von Arnim, eşi Bettine ile evlendikten 3 yıl sonra kendisine miras kalan Berlin’in yaklaşık 100 km güneyindeki Wiepersdorf sarayına taşındı. Ancak bu küçük köyde en fazla 3 yıl dayanabilen Bettine, çocuklarıyla birlikte Berlin’e geri döndü. Birbirlerini zaman zaman ziyaret eden iki şair çiftin birbirlerine yazdıkları mektuplar edebi değerleriyle de günümüze kadar geldi. Çiftin uzaktan yürüttükleri birliktelikleri ise romantizmin örnekleri arasında gösteriliyor.