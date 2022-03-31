‘20 yılda Türkiye’de bir kadın devrimi yaşandı’

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AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Düzce milletvekili Ayşe Keşir ile beraberindeki heyet, üç günlük ziyaret için Almanya’ya geldi. Keşir’e Almanya ziyaretinde AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Denizli milletvekili Nilgün Ök ile AK Parti Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Fatma Ataseven eşlik etti. Avrupalı Demokratlar Birliği’nin (UID) Köln’deki genel merkezini ziyaret eden Ayşe Keşir, UID Genel Başkanı Köksal Kuş ve UID Kadın Kolları Başkanı Kübra Hülya Arıcı Sorrentino’dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Keşir, UID yöneticileri ve farklı şehirlerden gelen sivil toplum kuruluşlarının kadın başkanlarına, ‘Nerede Kalmıştık’ adlı projeyi tanıttı. AK Parti’nin kurulduğundan bu yana kadına karşı önceliği olan, kadına karşı şiddette her zaman kadının yanında yer alan bir parti olduğunu belirten Keşir, şunları söyledi:

“Yirmi yıllık hikâyemize baktığınızda, daha yolun başında, 2002 seçim beyannamemizde töre, namus cinayetleri ve kadın yoksulluğu ile mücadelenin önceliğimiz olduğunu görürsünüz. Ancak karşıt bir propaganda ile ‘Sizler kadınları evlere hapsediyorsunuz’ dediler. Bunu diyenlerin gelip şu salonları görmelerini isterim. Türkiye’de ‘Nerede Kalmıştık’ projesine sekiz kişi ile başlamıştık. Şimdi ise Türkiye’nin neresinde yapsak binden aşağı katılım olmuyor. Türkiye’de artık yirmi yıl öncesinin kadın profili yok. Bu anlamda parti olarak kararlıyız. 2002’de kız çocuklarının üniversiteye erişim oranı yüzde 13 iken bugün yüzde 49 oldu. Büyük Türkiye hayalimiz varsa, potansiyelimizin yarısından vazgeçemeyiz. Onun için eğitimde fırsat eşitliği gerekiyor. Kızlarımız şu anda çok şükür 81 ildeki 200’ün üzerindeki üniversitelerimize erişiyor. İş gücüne katılım ve karar alma mekanizmalarına katılıyorlar. Bugün savcılık, hâkimlik gibi genel alanda kamuda görev alan kadınlarımızın oranı yüzde 40’ı aştı. Yani kamu görevlilerinin yüzde 40’ından fazlası kadınlardan oluşuyor. Üniversitelerde hocalarda, doktorlarda bu oran yüzde 55’in üzerinde, hâkimlerde yüzde 40, savcılarda yüzde 25 civarında. Bütün bunlar 20 yılda eğitimde geldiğimiz nokta. Ama hâlâ arzu ettiğimiz noktada değiliz. Neden, çünkü 20 yıl öncesinde eğitime erişememiş, eğitimini yarım bırakmak zorunda kalmış bir kuşak var.”“1935’te Mustafa Kemal’in Türk kadınlarına verdiği kazanım, dünyada örnek bir kazanım. O gün parlamentodaki kadın sayımız yüzde 4. Bugün mangalda kül bırakmayanlarda dahil bu yüzde 4’lük oran aşılamadı. Darbeler ertesinde bir darbe de kadınlarımıza vuruluyor. Darbe dönemlerinden sonra kurulan parlamentoya bakın, kadın oranları yüzde 1’in altına düştü. Bugün yüzde 17, kabul edilebilir orana, yüzde 25’e çıkaracağız. Bugün eleştirilenlerin tamamı geçmişte makasın açıldığı dönemlerin sancısı. Bizler 2015 yılında hem seçme hem de seçilme hakkımızı kullandık. 18 arkadaşımız parlamentoya girdik. Siyaset, sorunlara çözüm üretme sanatıdır. Siyasetin varlık sebebi sorunlardır. Hiç sorun olmasa bizim siyaset yapacak durumumuz yoktur. AK Parti Kadın Kolları kurucularındanım. 2001 yılında İstanbul’da başörtülü kadınlarımızın ‘Siyaset yapabilir miyiz, destek olabilir miyiz’ diye umudu yoktu. Eğitimden, yasaklardan gelen sıkıntılarımız vardı. Bizim yaşadıklarımızı çocuklarımız yaşamasın diye yola çıktık. Ama çok şükür yirmi yıllık bu süreçte Türkiye aslında bir kadın devrimi yaşadı. Bugün AK Partimizin 11 milyon üyesi var. Bunun 5.5 milyonu kadın. Dünyanın en büyük STK’sıyız. 560 bin gönüllü çalışanımız var.”Köln’deki temasları çerçevesinde Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı ve Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet Dilek’i ziyaret eden Keşir ve beraberindeki heyet, akşam saatlerinde Berlin’e geçti.