20 polisin bürosunda ‘aşırı sağ’ araması

21 Nisan’da Frankfurt Savcılığı tarafından başlatılan ve Hessen Eyaleti Kriminal Polisi’nin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 20 polis, Nasyonal Sosyalist örgüt propagandası yapmak, yasak sembol ve görüntülerin yanı sıra kışkırtıcı içerik paylaşıp yaymakla suçlanıyor. Yaşları 29 ila 54 arasında olan 20 emniyet mensubunun 19’unun aktif görevli olan polis, birinin ise eski polis memuru olduğu bilgisi paylaşıldı. Polisler soruşturma bitene kadar görevden el çektirildi. Soruşturma kapsamındaki aramaların 2016, 2017 ve 2019’da işlenen suçlarla ilgili olduğu belirtildi.