20 Nisan’a kadar yumuşama yok

MERKEL, “Herkese kalpten teşekkür ediyorum. Sizden biraz daha sabır göstermenizi rica ediyorum. Almanya’da herkes için geçerli olan katı önlemler alındı. Almanların alışkanlıklarını kısa sürede değiştirerek bu önlemlere uyum göstermeleri çok etkileyici. Ancak hep birlikte bu zor dönemi aşarız. En büyük hedef hâlâ virüsün yayılmasını yavaşlatmak. Bu durum sağlık sistemimizin virüse dayanıp dayanamayacağını belirleyecek. Bu nedenle koronavirüsle mücadele için konulan kurallara kesinlikle uyulmaya devam edilmelidir. Bugün kimse bu zor zamanın ne kadar süreceğini bilmiyor” dedi.

GELECEK HAFTA DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK

Başbakan Merkel dahil hiç kimse alınan önlemlerin ne kadar süreceğine ilişkin açıklama yapmazken, Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun ilk kez bu konuda tarih verdi: “20 Nisan’a kadar alınan önlemler geçerli olacak.” Braun, önümüzdeki hafta federal hükümet yetkilileriyle eyalet hükümetleri yetkililerinin durum değerlendirmesi yapacağını da söyledi. Almanya’da 16 Mart’ta alınan kararlarla restoran ve kafeteryalar da dahil dükkanların büyük bölümü kapatıldı. Oyun alanları ve kiliseler de dahil insanların toplama alanlarında bir araya gelmeleri de yasaklandı.