20 gün sonra tahliye olacaktı yangında öldü

BU sabah 06.30 sıralarında cezaevinde çıkan yangını ilk mahkumlar fark etti. Çevre ildeki itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Hücrelerde yapılan kontroller sırasında cesedine rastlanan hükümlünün, cezasının 26 Şubat’ta biteceği belirtildi. Eyalet Adalet Bakanlığı Cezaevi Sorumlusu Stephan Hagemann yaptığı açıklamada “Ölen hükümlü 4 Şubat’ta cezaevine girdi. 26 Şubat’ta cezasını tamamlayıp tahliye olacaktı. Trafikte alkollü araç kullanmaktan ceza almıştı” dedi.