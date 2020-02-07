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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 07.02.2020 - 15:00,Son Güncelleme:/

20 gün sonra tahliye olacaktı yangında öldü

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20 gün sonra tahliye olacaktı yangında öldü

Almanya’nın Rostock kenti yakınlarındaki Waldeck Cezaevin’de bir mahkum çıkan yangında yaşamını yitirdi. Henüz nedeni bilinmeyen yangında ölen kişinin 48 yaşında olduğu ve 26 Şubat’ta tahliye olacağı öğrenildi.

BU sabah 06.30 sıralarında cezaevinde çıkan yangını ilk mahkumlar fark etti. Çevre ildeki itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Hücrelerde yapılan kontroller sırasında cesedine rastlanan hükümlünün, cezasının 26 Şubat’ta biteceği belirtildi. Eyalet Adalet Bakanlığı Cezaevi Sorumlusu Stephan Hagemann yaptığı açıklamada “Ölen hükümlü 4 Şubat’ta cezaevine girdi. 26 Şubat’ta cezasını tamamlayıp tahliye olacaktı. Trafikte alkollü araç kullanmaktan ceza almıştı” dedi.

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