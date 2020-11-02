20. Frankfurt Türk Film Festivali başladı
Frankfurt’ta bu yıl 20’ncisi düzenlenen Türk Film Festivali kapsamında tiyatro ve sinema sanatçıları Füsun Demirel ve Selçuk Yöntem’e ‘Onur Ödülü’, Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Münir Özkul’a da ‘Vefa Ödülü’ verilecek.
FRANKFURT ve çevresinde Kültürlerarası Transfer Derneği’nin, Hessen Eyaleti Kültür ve Bilim Bakanlığı, T.C. Kültür Bakanlığı Frankfurt Belediyesi ve T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla organize ettiği 20’nci Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali başladı. 6 Kasım 2020’ye kadar devam edecek olan festival bu yıl pandemi nedeniyle mini versiyon halinde düzenlendi.
BİRİNCİLER 6 KASIM’DA AÇIKLANACAK
Festival kapsamında 8. kez gerçekleşecek olan ‘Alman Sinemacılar Gözü ile Türk Filmleri Uzun Metraj Film Yarışması’, bu yıl ilk kez yapılacak olan ‘Belgesel Yarışması’ ve ‘12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması’nda ödül alan filmlerle Uzun Metraj Film Yarışması’nda ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Kadın’, ‘En İyi Erkek’, ‘En İyi Görüntü Yönetmeni’, ‘En İyi Senaryo’ ve ‘En İyi Müzik’ dallarının birincileri 6 Kasım’da Frankfurt’ta gerçekleştirilecek toplantıda açıklanacak.
ÖDÜLLER GELECEK YIL
Direktörlüğünü Hüseyin Sıtkı, Türkiye koordinatörlüğünü Serap Gedik ve danışmanlığını Caner Ural, Hatice Aşkın ve Mahiye Sabuncuoğlu’nun yaptığı festivalde yarışma birincilerinin ödüllerinin yanı sıra tiyatro-sinema sanatçıları Füsun Demirel ve Selçuk Yöntem’e verilecek ‘Onur Ödülü’, Münir Özkul adına ailesine öngörülen ‘Vefa Ödülü’, ‘Misafir’ filmiyle Yönetmen Andaç Haznedaroğlu’nın kazandığı ‘2019 Seyirci Ödülü’ ödülleri, gelecek yıl düzenlenecek 21’inci Uluslararası Frankfurt Türk Film festivalinde takdim edilecek.Festival programı şöyle
02.11.2020 Saat 18.00, FilmForum Höchst sineması, Koronoloji filmi gösterimi
02.11.2020 Saat.20.30, FilmForum Höchst, Kız Kardeşler
03.11.2020 Saat.18.00, FilmForum Höchst, Kız Kardeşler
03.11.2020 Saat.20.30, FilmForum Höchst, Aden
04.11.2020 Saat.18.00, FilmForum Höchst, Bozkır
04.11.2020 Saat.18.00, Alman Film Müzesi Kız Kardeşler
04.11.2020 Saat.20.30, FilmForum Höchst, Kız Kardeşler
05.11.2020 Saat.15.45, Alman Film Müzesi Saf
06.11.2020 Saat 18.00, Frankfurt Belediyesi, Resepsiyon
20. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivalinin bu yıl 8. defa düzenlediği Alman Sinemacılar Gözü ile Türk Filmleri Uzun Metraj Film Yarışması’ndaki ilk 10’a giren filmler ise şöyle:
Aden - Yön: Barış Atay
Bozkır - Yön: Ali Özel
Görülmüştür - Yön: Serhat Karaaslan
Kız Kardeşler - Yön: Emin Alper
Kovan- Yön: Eylem Kaftan
Kraliçe Lear - Yön: Pelin Esmer
Kronoloji - Yön: Ali Aydın
Nuh Tepesi - Yön: Cenk Ertürk
Soluk - Yön: Özkan Yılmaz
Topal Şükran’ın Maceraları - Yön: Onur Ünlü
Festivalde ilk kez düzenlenen ‘Belgesel Yarışması’ndaki ilk 10 giren filmler de şöyle:
Bir Rüya Gördüm - Yön: Cantez Esenç / Burcu Cantekin
Büyülü Fener Bekçileri - Yön: Bahadır Kapır/ Ferhat Zengin
Kadın Olmanın Günahı - Yön: Ümran Safter
Kimsesizler Oteli - Yön: Rıdvan Karaman
Kromozom Kardeşler - Yön: Hasan Kalender
Merkeb-i Mesai - Yön: Hasan Erdoğmuş
Sevan the Craftsman - Yön: Ümran Safter
Sınırlar - Yön: Ece Cantürk
Umudun Kanadında - Yön: Ümran Safter
Uzun Yolculuk - Yön: Mesut Gengeç
12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması’nda Türkiye’deki üniversitelerden katılan ve ilk 10’a giren filmler şöyle:
Aah! - Gökçe Demirgüç
Erk - Halil Ergin
Fraktal - Zahid Çetinkaya
Kanalı Beklerken - Yasin Serindere
Sallak - H. Rasoul Iranzad
Son Akşam Yemeği - Selinay Güneş
Tayf - Ali Kavas
We can’t be as close as before - Şemi Umut Karataş
Vortex - Cüneyt Işık
Yaylacı - Fatih Ertekin
Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması’nda Almanya’daki üniversitelerden katılan ve ilk 10’a giren filmler şöyle:
Absence of light - Beatrice Aline
BarfuB durch Glas - Timur Küçükince
Das kleine - Bild Franzi Heinrich
Esma - Mikail Emrecik
Im Glashaus - Anna Zhukovets
Kısmet - Merve Uslu
Monita - Burhan Berçin
Reversibel - Lukas Marz
Wusstet ihr dass Steine - Katharina Schnekenbrühl
Verliebt verpackt versunken - Katharina Freudenberger
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