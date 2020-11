20. Frankfurt Türk Film Festivali başladı

FRANKFURT ve çevresinde Kültürlerarası Transfer Derneği’nin, Hessen Eyaleti Kültür ve Bilim Bakanlığı, T.C. Kültür Bakanlığı Frankfurt Belediyesi ve T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla organize ettiği 20’nci Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali başladı. 6 Kasım 2020’ye kadar devam edecek olan festival bu yıl pandemi nedeniyle mini versiyon halinde düzenlendi.

BİRİNCİLER 6 KASIM’DA AÇIKLANACAK

Festival kapsamında 8. kez gerçekleşecek olan ‘Alman Sinemacılar Gözü ile Türk Filmleri Uzun Metraj Film Yarışması’, bu yıl ilk kez yapılacak olan ‘Belgesel Yarışması’ ve ‘12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması’nda ödül alan filmlerle Uzun Metraj Film Yarışması’nda ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Kadın’, ‘En İyi Erkek’, ‘En İyi Görüntü Yönetmeni’, ‘En İyi Senaryo’ ve ‘En İyi Müzik’ dallarının birincileri 6 Kasım’da Frankfurt’ta gerçekleştirilecek toplantıda açıklanacak.

ÖDÜLLER GELECEK YIL

Direktörlüğünü Hüseyin Sıtkı, Türkiye koordinatörlüğünü Serap Gedik ve danışmanlığını Caner Ural, Hatice Aşkın ve Mahiye Sabuncuoğlu’nun yaptığı festivalde yarışma birincilerinin ödüllerinin yanı sıra tiyatro-sinema sanatçıları Füsun Demirel ve Selçuk Yöntem’e verilecek ‘Onur Ödülü’, Münir Özkul adına ailesine öngörülen ‘Vefa Ödülü’, ‘Misafir’ filmiyle Yönetmen Andaç Haznedaroğlu’nın kazandığı ‘2019 Seyirci Ödülü’ ödülleri, gelecek yıl düzenlenecek 21’inci Uluslararası Frankfurt Türk Film festivalinde takdim edilecek. Festival programı şöyle

02.11.2020 Saat 18.00, FilmForum Höchst sineması, Koronoloji filmi gösterimi

02.11.2020 Saat.20.30, FilmForum Höchst, Kız Kardeşler

03.11.2020 Saat.18.00, FilmForum Höchst, Kız Kardeşler

03.11.2020 Saat.20.30, FilmForum Höchst, Aden

04.11.2020 Saat.18.00, FilmForum Höchst, Bozkır

04.11.2020 Saat.18.00, Alman Film Müzesi Kız Kardeşler

04.11.2020 Saat.20.30, FilmForum Höchst, Kız Kardeşler

05.11.2020 Saat.15.45, Alman Film Müzesi Saf

06.11.2020 Saat 18.00, Frankfurt Belediyesi, Resepsiyon

20. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivalinin bu yıl 8. defa düzenlediği Alman Sinemacılar Gözü ile Türk Filmleri Uzun Metraj Film Yarışması’ndaki ilk 10’a giren filmler ise şöyle:

Aden - Yön: Barış Atay

Bozkır - Yön: Ali Özel

Görülmüştür - Yön: Serhat Karaaslan

Kız Kardeşler - Yön: Emin Alper

Kovan- Yön: Eylem Kaftan

Kraliçe Lear - Yön: Pelin Esmer

Kronoloji - Yön: Ali Aydın

Nuh Tepesi - Yön: Cenk Ertürk

Soluk - Yön: Özkan Yılmaz

Topal Şükran’ın Maceraları - Yön: Onur Ünlü

Festivalde ilk kez düzenlenen ‘Belgesel Yarışması’ndaki ilk 10 giren filmler de şöyle:

Bir Rüya Gördüm - Yön: Cantez Esenç / Burcu Cantekin

Büyülü Fener Bekçileri - Yön: Bahadır Kapır/ Ferhat Zengin

Kadın Olmanın Günahı - Yön: Ümran Safter

Kimsesizler Oteli - Yön: Rıdvan Karaman

Kromozom Kardeşler - Yön: Hasan Kalender

Merkeb-i Mesai - Yön: Hasan Erdoğmuş

Sevan the Craftsman - Yön: Ümran Safter

Sınırlar - Yön: Ece Cantürk

Umudun Kanadında - Yön: Ümran Safter

Uzun Yolculuk - Yön: Mesut Gengeç

12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması’nda Türkiye’deki üniversitelerden katılan ve ilk 10’a giren filmler şöyle:

Aah! - Gökçe Demirgüç

Erk - Halil Ergin

Fraktal - Zahid Çetinkaya

Kanalı Beklerken - Yasin Serindere

Sallak - H. Rasoul Iranzad

Son Akşam Yemeği - Selinay Güneş

Tayf - Ali Kavas

We can’t be as close as before - Şemi Umut Karataş

Vortex - Cüneyt Işık

Yaylacı - Fatih Ertekin

Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması’nda Almanya’daki üniversitelerden katılan ve ilk 10’a giren filmler şöyle:

Absence of light - Beatrice Aline

BarfuB durch Glas - Timur Küçükince

Das kleine - Bild Franzi Heinrich

Esma - Mikail Emrecik

Im Glashaus - Anna Zhukovets

Kısmet - Merve Uslu

Monita - Burhan Berçin

Reversibel - Lukas Marz

Wusstet ihr dass Steine - Katharina Schnekenbrühl

Verliebt verpackt versunken - Katharina Freudenberger