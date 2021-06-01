20 euro yüzünden gözaltına alındı

SINIRLARIN korunmasından sorumlu Federal Polis’ten verilen bilgiye göre, 2019’un başlarında aracını yanlış park ettiği için 20 euro park cezası kesilen şahıs, ödeme yapmadı. İki ihtarnamaye de yanıt vermeyince hakkında ceza davası açıldı ve savcılık kararıyla tutuklanmak üzere aranmaya başlandı. Deggendrof bölgesinde ikâmet ettiği belirtilen Türk vatandaşı, önceki gün İstanbul’a uçmak üzere gittiği havaalanında kimlik kontrolüne takıldı. Gözaltına alınan Türk’e hakkındaki suçlamalar okunarak cezayı ödemesi istendi. 57 euroluk cazayı ödemeyi kabul eden Türk uçağa da son anda yetişti.