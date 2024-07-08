20 araçla Düsseldorf’tan yola çıktılar...

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RALLİYİ organize eden Doğu-Batı Dostluk Derneği Başkan Nadir Serin, yaklaşık 16 yıldır Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile yürüttükleri proje hakkında şunları söyledi: “Bu yıl farklı olarak Adıyaman’da depremden etkilenen bir ilkokula/kreşe oyuncak yardımı yapacağız. Bizi 12 yıldan beri destekleyen TÜV TÜRK ile birlikte çocuk arabalarıyla bir yarış yapacağız. Çocuklar yarışacak. Bunu TÜV TÜRK organize edecek. Sonra bu arabaları Adıyaman’daki kreşe hediye edeceğiz. Düsseldorf’tan başlayıp sırasıyla, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye varacağız. İstanbul’da 3 Ağustos’ta toplanacağız, 4 Ağustos’ta da Sultanahmet’te olacağız, oradan Ankara, Kapadokya, Nemrut Dağı, Van ve Doğu Beyazıt üzerinden İran’a geçeceğiz. Oradan Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Çin üzerinden Moğolistan’a ulaşacağız.”

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KENDİLERİ GÖRÜP, TANISINLAR

Serin, uzun yıllardır bu rotada düzenlenen rallinin amacını ise şu sözlerle anlattı: “İki tane medeniyet var dünyada, Doğu ile Batı. Biraz birbirine küskün medeniyetler, özellikle şu günlerde bunu daha çok hissediyoruz. Birbirlerine ne çok uzak ne çok yakınlar. Bunların arasında bir köprü oluşturmak istiyoruz. Katılımcılarımızın çoğu Almanya, İtalya, Avusturya, Moldovya gibi ülkelerden gelen Avrupa Birliği vatandaşları. Bunlar kendi ülkelerinde anlatılanlarla bu coğrafyayı tanıyorlar, gelip katılsınlar, kendileri bu coğrafyayı görsünler istiyoruz. Biz özellikle Türki cumhuriyetlerin o gizemli otantizmini tanıtmak istiyoruz. Mesela Türk Dünyası Kültür Başkenti, Türkmenistan’ın Anev kenti oldu. Orayı ziyaret edeceğiz, Kazakistan’da etnik olimpiyatlar var, onlarla da birlikte olacağız. Zaten önemli olan İran, Türkmenistan, Orta Asya cumhuriyetlerini görmek, oraların insanlarını, tarihini kültürünü elimizden geldiğince Batı kamuoyuna tanıtmak istiyoruz.

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“Bir yere turist olarak gitmek farklı, misafir olarak gitmek farklı. Turist olarak gittiğiniz zaman uçaktan inersiniz tur operatörü sizi alır belirli yerlere götürür akşam otelinize getirir. Biz de öyle şeyler yok biz öyle yerlerden geçiyoruz ki, iki gün boyunca hiç 3. vitese geçmiyorsun, bazen yemek yiyecek yer bulamıyorsun, bazen arabanız bozuluyor bir gün onu tamir etmeye çalışıyorsunuz, başka araç sizi çekiyor. Yani ‘reality show’ dedikleri bu olsa gerek. Yani bizim sunduğumuz turistik bir gezi değil. 30 Ağustos’ta Moğolistan’da olacağız. Ulan Batur Büyükelçiliğimizle bir organizasyon yapacağız. Ayrıca bunun 30 Ağustos’a denk gelmesi de bizim için ayrı bir önem taşıyor. Daha sonra araçları orada bırakıp uçakla Almanya’ya döneceğiz.”

ATA TOPRAĞIMIZ ORHUN VADİSİ

İpek Yolu Rallycilerini Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosluğu’nda Muavin Konsolos Okan Aksade, Güvenlik Ataşesi Ceyhun Söyler uğurladı. Muavin Konsolos Okan Aksade şunları söyledi: “Bugün burada İpek Yolu Rallisi’ne katılacak olan vatandaşlarımızı uzun bir yolculuğa uğurlayacağız. İnşallah yolda herhangi bir sıkıntı yaşamadan bizim ata toprağımız olan Orhun Vadisi’ne ulaşırlar. Ben buraya gelmeden önce Moğolistan’da Ulan Batur Büyükelçiliğimizde görev yaptım. Benim için de ayrı bir yeri vardır. Moğolistan, kültürel olarak bizler için çok önem arz eden bir yer, her vatandaşımızın gidip görmesini tavsiye ederim. Oraya gittiğiniz zaman atalarımızın yaptığı bazı eserler var, onları görünce insanın tüyleri diken diken oluyor. Dolayısıyla ben çok beğendim. Hiçbir zaman da unutmayacağım. Yol boyunca bütün vatandaşlarımıza selamlarımızı iletiyor, iyi yolculuklar diliyorum.”

Türkiye’den Ralliye katılan Melih Gökalp, otomobillere merakı olduğunu ve rota üzerindeki coğrafyayı da farklı bulduğunu söyledi. Gökalp, “Ralliye katılmak için Türkiye’den geliyorum. Daha önce de Türkiye’de katılmıştım. Avrupa etaplarında da çeşitli etaplara katılmıştım. Bu sene de Almanya’dan başlayarak bütün etapları tamamlamayı düşünüyorum” dedi.