2 ülkede koronavirüsten ilk ölüm!

İTALYA dönüşü koronavirüs teşhisi konulan ve Kasier Franz-Josef Hastanesi’nde tedavi altına alınan hastanın, 69 yaşında bir adam olduğu belirtildi. Koronavirüsün yayılmasını önleme kapsamında Viyana’daki hastanelerde hasta ziyaretlerine ilişkin tedbirler alınacağı bildirildi.

YUNANİSTANDA DA İLK ÖLÜM

Yunanistan Sağlık Bakanlığı bugün ülkede koronavirüs sebebiyle yaşanan ilk ölümü doğruladı. Yunanistanın Patras kentindeki Patra Üniveristesi Hastanesi’nde koronavirüs teşhisi konulan 66 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hastanın, şubatta İsrail ve Mısır’daki otobüs turu sırasında virüs kapmış olabileceği söylendi. Aynı otobüste olduğu ortaya çıkan 53 yolcunun da hastanede ya da evde gözetim altında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.