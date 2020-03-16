2 Nisan'a kadar askıya alındı

KORONAVİRÜS Almanya'da futbolu da vurdu. Alman Kulüpler Birliği (DFL), 1. ve 2. Bundesliga maçlarına 2 Nisan'a kadar ara verilmesi yönünde kararı aldı. Karar, bugün Frankfurt'ta 1. ve 2. Bundesliga'da mücadele eden 36 kulübün yöneticisinin katıldığı toplantıda alındı. Bundesliga'nın 26. Hafta maçları da Kovid-19 nedeniyle ertelenmişti. Uzun süren toplantıdan sonra basın mensuplarının karşısına geçen DFL Genel Sekreteri Christian Seifert, maçların 2 Nisan'dan sonra da oynanamayacağı ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Seifert, 36 kulüp yöneticisi de sezonun planlandığı gibi tamamlanmasından yana olduğunu belirtirken “Seyircisiz oynamak da mümkün. Seyircisiz maçlara karşı çıkanlar ligin bundan sonra 18 veya 20 takımdan oluşmasını sorun etmemeli” dedi.

Seifert ilk maçın 3 Nisan'da oynanacağını belirterek “Eğer koronavirüs tehlikesi devam ederse 30 Mart'ta yeni erteleme kararını yine kulüplerin oyuna sunacağız” dedi. Kovid-19 tehlikesi nisan ayında da devam ederse ligin tamamlanmaması veya maçların seyircisiz oynanması karara bağlanacak.

Lige ara verilmesi durumunda ise gelecek sezondan itibaren Bundesliga'daki takım sayısı 20'ye çıkabilir. Almanya'da kulüpler maçların seyircisiz oynanmasına sıcak bakmıyor. Bundesliga'da maçlara seyirci alınmaması kulüpleri ciddi mali sıkıntıya sokarken, önemli istihdam sorunu da yaratıyor.

Bundesliga maçları her yıl yaklaşık 50 bin kişilik istihdam sağlıyor.

Almanya'da corona virüsü nedeniyle 10 civarında ölüm gerçekleşirken oyuncularda da test sonuçları pozitif çıkan isimler oldu.