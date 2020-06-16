2 milyon Euro ihlal ceza kesildi

ALMANYA’nın 12 büyük şehrinde koronavirüs kurallarına uymayanlara kesilen para cezası milyon Euro’yu aştı. Sadece nisan ayıda 12 şehirde 2 milyon Euro’dan fazla para cezasının kesildiği öğrenildi. Nisan ayında koronavirüs ile mücadele çerçevesinde uygulanan kısıtlamalara ve getirilen kurallara muhalefet edenlere en çok para cezası Frankfurt’ta kesildi. Spiegel’de yer alan habere göre Frankfurt’ta nisan ayında kesilen para cezası 410 bin Euro’yu buldu. Frankfurt’u 382 bin Euro ile Stuttgart izlerken, en yüksek para cezası kesen şehir sıralamasında Duisburg 350 bin Euro ile üçüncü sırda yer aldı. Münih’te kurallara uymayanların ödediği toplam ceza 300 bin Euro’da kalırken, Essen kentinde 143 bin ve Hamburg’da da 127 bin Euro ceza kesildi. Hatırlanacağı üzere nisan ayından itibaren kurallara ve kısıtlamalara muhalefet edenlere para cezası kesilmeye başlanmıştı. Para cezalarının miktarı eyaletlere göre farklılık gösteriyor. Kimi şehirlerde ise para cezası nisan ayında ya çok düşük oranda ya da hiç uygulanmadı.





HAMBURG İLK SIRADA

Kuralları ihlal eden kişi sayısı açısından ise ilk sırayı Hamburg alıyor. Hamburg’da Nisan ayıda 3 bin 885 kişi getirilen kısıtlamaları ve hayata geçirilen kuralara aykırı davrandığı tespit edildi. Münih’te bu rakam 2 bin olarak açıklandı. Stuttgart’ta ise bin 971 kişi kurallara uymadığı için cezaya çarptırıldı. Bin 305 kişiyle Frankfurt dördüncü, Duisburg ise bin 120 kişiyle beşinci sırada bulunuyor. Kesilen para cezaları eyalet kasasına gelir olarak girerken, koronavirüs yüzünden eyalet kasaları önemli ölçüde vergi kaybına uğradı. Köln kentinin vergi kaybı 240 milyon Euro alarak bildirildi. Normal zamanlara göre koronavirüs döneminde Köln şehrinin 60 milyon Euro daha fazla gideri de olduğu belirlendi. Leipzig şehrinin vergi gelir kriz döneminde 170 milyon Euro düşerken, Nürnberg’de bu rakam 150 milyon Euro alarak açıklandı.