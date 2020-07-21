2 metre 24 santimlik Jannik kapılara sığmıyor

OKULDA arkadaşlarının kendisine mobing uyguladığından yakınan genç dev adam, önceleri otobüseyken yolcuların bakışlarından da ciddi rahatsızlık duyduğunu artık durumu kanıksadığı için görmezden geldiğini söyledi. Uzun boyunun kendisine sorun yarattığından da yakınan Jannik, ehliyet alabilmek için uzun süre sürücü kursu aradığını belirtti. Dev adam “Ehliyetim olsun istedim. Ehliyet almak için sürücü kurslarına başvurdum. Ancak benim sığabileceğim otomobili olan sürücü kursu yoktu. En sonunda bir kurs buldum. İnsanın ehliyetinin olması müthiş bir duygu” dedi. Meslek eğitimi almayı planlayan Jannik, kendisine uygun iş yeri aradığını da söyledi. Boyunun uzun olmasıyla ilgili ise “Hiç kısa olmayı istemedim” dedi. Uzun boylular kulübüne başkanlık yapan Holger Schnieder, Almanya’da boyu 2 metre 22 santim ve 2 metre 23 santim olan iki kişinin daha olduğunu belirterek “Artık gençler arasında uzun boylular çok çıkıyor. Ben de okulda uzun boyumdan dolayı çok mobinge uğradım. Biz uzun boylular için en zor dönem okul dönemi oluyor” dedi.