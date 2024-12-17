×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

2 çocukta M çiçeği virüsü tespit edildi

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#M Çiçeği Virüsü#AVRUPADAN HABERLER
2 çocukta M çiçeği virüsü tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 12:08

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Rösrath kentinde bir özel okulda, 2 çocukta M çiçeği virüsü (mpox) tespit edilmesinin ardından eğitime cuma gününe kadar ara verildi.

Haberin Devamı

YEREL basındaki haberlerde, virüsün ilk olarak çocukların ailesindeki bir kişide görüldüğü, daha sonra 2 çocuğa bulaştığı belirtildi. Yetkililer, söz konusu aile bireyinin Afrika’ya seyahatleri sırasında Mpox virüsünün klad 1b varyantına yakalandığı tahmininde bulundu. M çiçeği virüsü bulaştığı tespit edilen 2 çocuğun eğitim gördüğü Rösrath’daki özel okulun, tedbir amacıyla cuma gününe kadar kapatıldığı, öğrencilerinin eğitime internet üzerinden çevrim içi devam edecekleri bilgisi paylaşıldı. M çiçeği virüsü, 14 Ağustos’ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu” olarak ilan edilmişti.

2 çocukta M çiçeği virüsü tespit edildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#M Çiçeği Virüsü#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!