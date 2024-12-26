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2 arkadaşının ölümüne neden olan alkollü sürücüye 10.5 yıl hapis

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#AVRUPADAN HABER#Salih Çil#Serdar Küçük
2 arkadaşının ölümüne neden olan alkollü sürücüye 10.5 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 11:21

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, TEM Otoyolu’nda alkollü olarak kullandığı otomobille bir TIR’a arkadan çarparak, otomobildeki 2 arkadaşının ölümüne neden olan Orkun Uslu (32), tutuklu yargılandığı davada, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Kaza, 4 Mart’ta TEM Otoyolu’nun İzmit ilçesi Gültepe Dinlenme Tesisleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde giden alkollü sürücü Orkun Uslu yönetimindeki SIG X 8181 Almanya plakalı otomobil, aynı yönde giden Muhammet Akbaş (44) idaresindeki 15 ACS 136 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR’ın altına giren otomobil, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada, otomobil sürücüsü Orkun Uslu yaralandı, arkadaşları Serdar Küçük (30) ve arka koltukta oturan Salih Çil (29) hayatını kaybetti. Sürücü Orkun Uslu, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Uslu hakkında ‘Bilinçli taksirle öldürme’ suçundan dava açıldı.

2 arkadaşının ölümüne neden olan alkollü sürücüye 10.5 yıl hapis

Salih Çil
2 arkadaşının ölümüne neden olan alkollü sürücüye 10.5 yıl hapis

Serdar Küçük

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SAVCI, 45 YIL HAPİS İSTEMİŞTİ
Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen önceki duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın 2 kişiye yönelik ‘Bilinçli taksirle öldürme’ suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 ay olmak üzere toplam 45 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Son savunması alınan sanık Uslu, ölen kişilerin arkadaşları olduğunu ve olaydan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

2 arkadaşının ölümüne neden olan alkollü sürücüye 10.5 yıl hapis

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#AVRUPADAN HABER#Salih Çil#Serdar Küçük

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