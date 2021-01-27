2.9 milyar euroluk desteğe yeşil ışık

AB Komisyonu, batarya tedarik zincirinin geliştirilmesi amacıyla Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Avusturya, Hırvatistan, Finlandiya, Yunanistan, Polonya, Slovakya, ve İsveç’in hazırladığı ‘Avrupa batarya inovasyonu’ başlıklı ortak projelerin onaylandığını bildirdi. Buna göre, söz konusu 12 ülke, aralarında BMW, Tesla, Fiat, Varta ve Solvay gibi 42 firmanın olduğu batarya alanındaki 46 projeye 2028 yılına kadar 2.9 milyar euro kamu desteği sağlayacak. Katılımcılar tarafından projelere yaklaşık 9 milyar euroluk ilave yatırım sağlanacak. Böylece, firmalar, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin katılımıyla ham madde, materyaller, batarya hücreleri, batarya sistemleri, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında 300 ortak çalışma yapacak.

EN BÜYÜK ÜRETİCİLER UZAK DOĞU’DAN

AB Komisyonu, 2019 yılında da Avrupa’da batarya teknolojisinde araştırma ve üretim için 7 üye ülkenin 3.2 milyar euroluk kamu yardımına onay vermişti. Avrupa’da batarya piyasasının 2025 yılına kadar 250 milyar euroya ulaşması öngörülüyor. Elektrikli otomobil üretiminde katma değerin önemli bir kısmını oluşturan batarya hücresi tedariki, Avrupa sanayisi için büyük önem taşıyor. Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD’den gelmesi Avrupa kamuoyunda tartışma konusu olurken, söz konusu bataryaların dünyadaki en büyük üreticileri arasında ise Çinli CATL şirketi, Güney Kore merkezli LG Chem ve Samsung yer alıyor.

Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu’nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.