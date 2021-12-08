2.5 milyar euro zarar açıkladı

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ŞİRKETİN Hannover merkezinden yapılan açıklamaya göre koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiği belirtilerek, yüksek sezon sayılan temmuz-eylül aylarında yaklaşık 3.5 milyar ciro yapılmasına rağmen, sadece bu aylar içerisinde 97 milyon zarar olduğu bildirildi. 2021 yazının salgına rağmen bir yıl öncesine göre daha başarılı sayılabileceğini belirten TUI CEO’su Fritz Joussen, “2022 yazında koronavirüs salgını öncesi rakamlara ulaşmayı ümit ediyoruz” dedi. Salgından olumsuz etkilenen ve arka arkaya iki yıl zarar açıklayan TUI’nin borsalarda işlem gören hisselerinin de ‘Omikron’ varyantı haberleri nedeniyle giderek düşüşte olduğu kaydedildi.