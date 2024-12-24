1993 model Serçe otomobille Almanya’ya 53 saatte ulaştılar

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MURAT Gürleyen ve Berkan Özleyen isimli iki arkadaş, Türkeli ilçesinden Almanya’nın Kehl bölgesine gitmek için nostaljik 1993 model Serçe otomobil ile yola çıktı. İkili, 53 saatte yaklaşık 3 bin 100 kilometre yol kat ederek hedefe ulaştı. Almanya’ya seyahat eden ikili, yol güzergâhında geçtikleri ülkelerde dikkati çekti. Özellikle Türk gurbetçilerin dikkatini çeken aracı görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Serçe, 1993 model olmasına rağmen ikili tarafından büyük bir titizlikle restore edildi ve uzun yolculuk için gerekli tüm teknik düzenlemeler yapıldı. Yolculuk boyunca, aracın zaman zaman zorluklarla karşılaştığı ancak ikilinin kararlı bir şekilde yola devam ettiği ifade edildi. Zorlu yolculukta karşılaşılan yağmur, kar ve yüksek dağ yolları gibi engellere rağmen araç, onların azmiyle hedefe ulaşmayı başardı. Kehl’e vardıklarında, Gürleyen ve Özleyen’i bekleyen dostları ve diğer gurbetçiler, onları büyük bir coşku ile karşıladılar. İkili, bu yolculuğu sadece bir seyahat olarak görmediklerini, aynı zamanda nostaljiye ve eski araçlara olan sevgilerinin bir yansıması olarak değerlendirdiklerini belirtti.

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