3 büyükler hayal kırıklığı yaşıyor

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39 puan toplayan Trabzonspor, açık ara ligin zirvesinde yer alıyor. Bordo mavililer; Fenerbahçe'ye 12, Galatasaray'a 16, Beşiktaş ise 18 puan fark atmış durumda. 3 puanlık sisteme geçilen 1987 - 1988'dan itibaren 15 haftalık bölümde "3 Büyüklerin" aynı anda zirvenin bu kadar gerisinde kaldığı bir sezona rastlanılmıyor. Son 34 yılda, 3 kulüpten biri ya lider durumda ya da zirvenin yakınında olmayı başarmıştı. Beşiktaş 3 puan sisteminde, en kötü ilk 15 haftasını geçiriyor. Sergen Yalçın'ın ekibi, liderin 18 puan uzağında bulunuyor.

Siyah beyazlılar, 2004-2005 sezonunda 40 puanlı lider Fenerbahçe'nin 17 puan arkasında kalmıştı.

Galatasaray ise en kötü ilk 15 hafta performansını tekrarladı. Sarı kırmızılılar, 2010-2011 sezonunda da zirvenin 16 puan uzağında kalmıştı. O sezon da ligin lideri bugünkü gibi 39 puanlı Trabzonspor'du. Fenerbahçe, "3 Büyükler" içinde lidere en yakın takım olsa da o da Trabzonspor'un 12 puan gerisinde. Sarı lacivertliler, 15 haftalık bölümde en çok fark yediği sezonu 2018-2019'da yaşadı.

14 puan toplayan Fenerbahçe ile 33 puanlı lider Medipol Başakşehir arasında 19 puan fark vardı.

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Bu sezon liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor ise en kötü ilk 15 haftalık bölümü 2005 - 2006'da geçirdi. 20 puan alan Karadeniz ekibi, 39 puandaki Fenerbahçe'nin 19 puan gerisindeydi.