197 ülkeden 197 müzisyen katıldı... Türkiye’yi Hakan Kılman temsil etti

TROMBON çalmaya 13 yaşında başlayan, Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olduktan sonra Almanya ve ABD’de eğitim alan Kılman, Elton John, Sarah Brightman, Hugh Jackman, Jose Carreras, Preservation Hall Jazz Band, Synergy Brass Quintet gibi yıldız sanatçılarla sahne aldı, Avrupa ve Amerika’da birçok önemli orkestralarda trombon sanatçısı olarak bulundu. Böyle büyük bir projede Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyduğunu belirten Kılman, şunları söyledi: “Dünya çapında birçok ülkeden seçilmiş sanatçılardan oluşan ‘Dünya Orkestrası’ projesinde ülkem Türkiye’yi temsilen trombon sanatçısı olarak yer almaktan büyük bir onur ve gurur duymaktayım. Böylesine eşsiz bir proje ve başarılı sanatçılardan oluşan bir orkestranın üyesi olmak inanılmaz bir duygu. Orkestrayla icra ettiğimiz eserin The Beatles, Pink Floyd, London Senfoni Orkestrası gibi ünlü müzik grupları ve orkestralarının kullandığı dünyanın en tanınmış stüdyosu olan ‘Abbey Road’ stüdyolarında kaydedilmesi bizleri onurlandırdı. Ayrıca stüdyoda yapılan tüm çalışma ve kayıtların dokümanterinin yapılması, müzikal kariyerimde yaşadığım en mutluluk verici anlardan ve inanılmaz tecrübelerden bir tanesi oldu. İngiltere’de yaşayan bir Türk müzisyen olarak hayallerimden birinin gerçekleşmesine vesile olan bu projenin içinde yer almak çok mutluluk verici.”

KORONAVİRÜS SÜRECİ GECİKTİRDİ

Şarkının bestesi ise The Blue Planet, Gandhi ve Cry Freedom gibi yapımların müziklerini yapan BAFTA ödüllü besteci George Fenton’a ait. Londra’da faaliyet gösteren ünlü konser organizatörü Sebastian Merrick’in verdigi bilgiye göre, bir ‘ilk’ olan ve daha önce görülmemiş boyutlardaki proje üzerinde üç sene çalışıldı. Filmde, koronavirüs salgını nedeniyle gecikmeler yaşanan projenin her adımı belgelendi ve projeye katılan her bir müzisyenin yüzü üzerinden müzikle birleşen bir dünya sunuldu. The Earth Orchestra’nın seslendirdiği ‘Birlikte Olmak Güzeldir’ şarkısı bir günde 1.5 milyon insana ulaştı.