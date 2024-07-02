‘1961 Türk göçü her açıdan önemli katkılar sağladı’

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BAVYERA Uşaklılar Derneği ve Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi tarafından düzenlenen panelde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Bavyera Uşaklılar Derneği Başkanı İbrahim Nacar ve Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan birer selamlama konuşması yaptı. Panele, Ludwig-Maximilians-Universitaet München Türkoloji bölümünden Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu, Augsburg Üniversitesi Türkçe Eğitim bölümünden Dr. Ergün Özsoy ve Almanya IKG Enstitüsü Başkanı Dr. Latif Çelik konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu, “Türklerin Almanya’ya katkısını Uşaklılar örneğinden inceleyeceğiz. Öncelikle Uşaklıların bilimsel çalışmayla 60. yılı idrak etmeleri çok önemlidir, kendilerini tebrik ediyorum. Derneklerimizin eğitim ve kültür tarihine önem vermeleri de büyük önem taşımaktadır” dedi. Dr. Ergün Özsoy ise, Türk işçilerinin Almanya’ya gelmeden önceki süreci 1945-1961 arası dönemi konusunda bilgiler verdi. “Elbette bu göçün arkasında Türkiye ve Almanya’nın ekonomik fayda ve çıkarlarının olduğu gerçektir. Ancak bu göç Almanya’ya gelen işçilere de çok önemli faydalar sağlamıştır” dedi.



Geniş bir kronolojik çizgi içerisinde Türklerin her iki ülkeye olan katkılarını anlatan Almanya IKG Enstitüsü Başkanı ve Göç Tarihçisi Dr. Latif Çelik ise, “Türkler uzun yıllar bu ülkeye katkı sağladı. 60 yıllık bir süreç 4 nesil demektir. İlk neslin çok azı aramızda ve takriben 5 yıl sonra onlardan kimseyi bulamayacağız. Bir dönemin canlı şahitleri aramızdan çekilmiş olacaklar. Onlar bir ömür boyu gitmekle kalmak arasında kararsızlık yaşadılar. Onun için onların çocukları da hayata bir adım geriden başladı. Türk gençleri çok çalışarak bu açığı kapatma yolunda hızla ilerliyorlar. Türk-Alman ilişkileri açısından son derece önemli bir nesil geliyor sessizce. Yeni nesil Türkiye, Almanya, Avrupa ve Türk Dünyası vizyonuyla yetişiyor. Onlar, Avrupalı Türklerin de yüz akı olacaklar” dedi.Dr. Çelik, “Türklerin tarihindeki en büyük insani hareketliliklerden biri olan Almanya’ya Türk göçü sanatın birçok dalında ele alınıp tarihe mal edilmesi gerekirken art niyetli siyasete malzeme yapılması ise elbette çok üzücü. Bu açıdan bakıldığında Türk göçü Türkiye’nin hızla Avrupa’ya yaklaşmasına da her açıdan katkı sağlamıştır” diye konuştu. Program sonrası Dr. Çelik ‘Almanya Türkleri’ adlı kitabını katılımcılara hediye etti.