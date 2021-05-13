1949’dan bu yana en yüksek ciro!

ŞANS oyunlarından geçen yıl elde edilen kazancın, kurulduğu 1949 yılından bu yana en yüksek düzeyde olduğu belirtilen açıklamada, elde edilen cironun yarısının kazanan kuponlara gittiği, kazançtan geriye kalan 3.1 milyar euro payın ise eyalet bütçelerine aktarıldığı vurgulandı. Kazancın bir kısmının da kültür, sanat ve spor gibi sosyal aktivitelerin teşviki ile tarihi eserlerin korunmasına ayrıldığı kaydedildi. Loto bayilerinin ise toplam cirodan yüzde 7 dolayında kazanç elde ettiği belirtilen açıklamada, yıllık yüzde 10 ile en fazla fiyat artışı gösteren şans oyunlarına pandeminin de etkisiyle büyük rağbet gösterildiği ifade edildi.