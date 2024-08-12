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19 yıl sonra Antalya’da yakalandı

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#ALMANYA#Cinayet#Yakalanma
19 yıl sonra Antalya’da yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 13:49

Almanya’da 19 yıl önce eşini öldürme suçundan Interpol tarafından ‘kırmızı bültenle’ aranan Türk vatandaşı Antalya’da yakalandı.

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VALİLİKTEN yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü 2005 yılında Alman vatandaşı Angelika Cristina Aydın’ın öldürülmesi ve Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çekerek öldürme’ suçundan eşi Nasif Aydın’ın Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmasıyla ilgili çalışma başlattı. Konyaaltı ilçesindeki bir otelde A.G. adına düzenlenmiş kimlikle kaldığı tespit edilen Aydın, operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, cezaevine gönderildi.

ARKADAŞININ KİMLİĞİNİ ALMIŞ
Zanlı ifadesinde, Angelika Cristina Aydın ile Türkiye’de tanıştıktan sonra Almanya’ya giderek evlendiklerini ve bir süre evli kaldıklarını söyledi. Suç tarihinde aralarında çıkan tartışma sonucu eşini Almanya’da öldürdükten sonra kaçak yollarla Türkiye’ye döndüğünü itiraf eden Aydın, tanıdığı olan A.G’nin 2013 yılında kimlik belgesini yenilemesi üzerine şahsa ait eski kimlik belgesini alarak kullandığını anlattı.

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#ALMANYA#Cinayet#Yakalanma

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