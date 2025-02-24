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19 Türk kökenli aday Federal Meclis’te

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#Almanya#Genel Seçim#AVRUPADAN HABERLER
19 Türk kökenli aday Federal Meclis’te
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 09:53

Almanya’da dün yapılan genel seçimde, 19 Türkiye kökenli aday, milletvekili olarak Federal Meclis’e girmeye hak kazandı.

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Genel seçimlerin geçici resmi sonuçlarına göre 19 Türk kökenli milletvekili 21. dönem Federal Meclis’te görev yapacak. Sosyal Demokrat Parti (SPD) 7, Sol Parti (Die Linke) 7, Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) 2, Yeşiller (Grüne) 2, Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) 1 Türkiye kökenli milletvekili çıkaran partiler oldu. Hakan Demir, Metin Hakverdi, Macit Karaahmetoğlu, Mahmut Özdemir, Aydan Özoğuz, Derya Türk Nachbaur ve Serdar Yüksel SPD’den parlamentoya seçilen isimler oldu.
Sol Parti’den ise Gökay Akbulut, Ateş Gürpınar, Ferat Koçak, Cansın Köktürk, Cansu Özdemir, Cem Hamit İnce ve Mirze Edis meclise girmeye hak kazanırken CDU’dan Serap Güler ve Tijen Ataoğlu, Yeşiller’den ise Ayşe Asar ve Filiz Polat milletvekili seçildi. CSU’dan da Hülya Düber partisinin ilk Türk kökenli milletvekili oldu.

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#Almanya#Genel Seçim#AVRUPADAN HABERLER

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