19 Mayıs’ta bekliyoruz

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ESSLINGEN, Nürtingen ve Çevresi Türk Okul Aile Birlikleri Derneği (TOAB) ve bölge öğretmenleri tarafından düzenlenen 1000 metrelik koşunun güzergâhı Jägerhaus – Dülkhäüsle olacak. TOAB tarafından yapılan açıklamada, koşuya katılacakların spor kıyafet giymesi, mümkünse kırmızı veya beyaz tişört ya da Atatürk baskılı tişörtler giymesi istendi. Açıklamada, “Türk ve Alman bayrakları ile gelinmesi günün anlam ve önemine artı değer katacaktır. Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği ve Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak kutlanan 19 Mayıs tarihinin önemini daha iyi anlayabilmek, Atatürk’ün İstanbul-Samsun yolculuğunu bir kez daha hatırlatmak için yürüyüşe tüm bölge halkı davetlidir. Katılımın arttırılması için birliklerimizin özenli ve duyarlı olması büyük önem arz eder” denildi.