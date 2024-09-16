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185 şartı 30 güne düşürülsün

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#DTİK#Turgut Torunoğulları#185 Gün Şartı
185 şartı 30 güne düşürülsün
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 10:47

DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, yurt dışında ve Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin sorunlarını çözmek için, yönetim kurulları ile hazırlayacakları dosyaları yetkililere sunacaklarını söyledi. Torunoğulları, “Avrupalı Türkler 185 gün şartı nın 30 güne düşürülmesini istiyor dedi:

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“Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yıllardır hep aynı sorunlarla karşılaşıyor. Daha önceki yıllarda DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanlığı’mda yönetim kurullarımızla birlikte yaptığımız çalışmalar sonunda hazırladığımız dosyaları, hükümet yetkililerine sunarak bazı sorunlar çözüme kavuştu. Gurbetçilerin araçlarını Türkiye’de iki sene bırakabilmeleri için yönetim kurulumuz ve mevcut hükümet yetkilileri ile yaptığımız istişare sonucunda bu kanun gerçekleşti. Ancak sorunlar çoğaldı. Yabancı plakalı aracın ve sürücünün Türkiye’ye giriş yapabilmesi için son 12 ayda en az 185 gün yurt dışında kalması gerekiyor. Bu olmadığında Türkiye’ye girişte sorun yaşanıyor. Emekli gurbetçilere istisna uygulanıyor fakat yine de uygulama sorunlara neden oluyor. Bu 185 günün hesaplaması aynı zamanda araç sahibi sürücü için de geçerli. Bu uygulamanın sınır kapılarında sorunlara yol açtığını belirten gurbetçiler, 185 günün 30 güne düşürülmesini istiyor.”

185 şartı 30 güne düşürülsün

DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları

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‘HÜKÜMET PROGRAMINDA VAR’
“Secimler öncesinde hükûmetimizin programında bu çalışma vardı. İsteğimiz, bunun hızlandırılması. Bu şekilde yurt dışındaki bir sorunumuz da ortadan kalkmış olacak. Vatandaşlarımız sorunsuz bir şekilde Türkiye’ye kendi araçlarıyla seyahat edebilecek. Yurt dışında yaşayanlar bu sorunlara artık bir çözüm bulunmasını talep ediyor. Sınır kapılarında bekleme süresin kısaltılması, yüksek uçak bileti fiyatları ve yurt dışından getirilen telefonlara kayıt ücreti. Bu sorunların da çözümü için bakanlıklarımızla istişarede bulunup sunum yapacağız, çözüm için çalışmalarımız devam ediyor.”

 

 

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#DTİK#Turgut Torunoğulları#185 Gün Şartı

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