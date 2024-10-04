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18 yaşındaki gençlere ücretsiz Avrupa turu fırsatı

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#ALMANYA#Avrupa Turu#AVRUPADAN HABERLER
18 yaşındaki gençlere ücretsiz Avrupa turu fırsatı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 09:55

Avrupa Birliği’nin (AB) seyahat programı sayesinde, 18 yaşındaki gençlere Avrupa genelinde geçerli ücretsiz tren bileti kazanma şansı doğdu.

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YAKLAŞIK 35 bin 500 Avrupalı genç, trenle uzun bir Avrupa turuna çıkabilir. Avrupa Komisyonu, ‘DiscoverEU’ isimli programın yeni turunu başlattı. Brüksel’den yapılan açıklamaya göre, 16 Ekim saat 12.00’ye kadar gençler bu biletler için başvuruda bulunabilirler. Bu programa, AB ülkelerinin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye’den gençler de katılabiliyor. Ücretsiz bileti kazanmak isteyenlerin, öncelikle küçük bir online bilgi yarışması testine katılıp başarı göstermeleri gerekiyor. Kazananlar, 1 Mart 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında Avrupa’da 30 güne kadar sürecek bir seyahat yapabilecek. 2006 doğumlu olanlar programa başvurabilir. Engelli ya da sağlık sorunu olan katılımcılar, yanlarında bir refakatçiyle seyahat edebilecekler.

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TOPLUMDA BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ
2018 yılında hayata geçirilen ‘DiscoverEU’ girişimi, aktivistler Vincent-Immanuel Herr ve Martin Speer’in fikrine dayanıyor. Her AB vatandaşı gence 18. yaş gününde bir Interrail bileti hediye etme önerisi, siyaset ve toplumdan büyük destek gördü. Avrupa Komisyonu’nun verilerine göre, programın başlangıcından bu yana yaklaşık 1.3 milyon kişi 320 bin bilet için başvuru yaptı.

18 yaşındaki gençlere ücretsiz Avrupa turu fırsatı


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#ALMANYA#Avrupa Turu#AVRUPADAN HABERLER

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