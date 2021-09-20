18 yaş üstü herkes oy kullansın

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FEDERAL Meclis’in (Bundestag) önünde ‘Die Vielen’ derneğince düzlenen ve üzerinde ‘Burada yaşıyoruz, burada seçmek istiyoruz’ ve ‘Herkese seçme hakkı’ yazan dövizlerin taşındığı gösteride 26 Eylül’de yapılacak genel seçimde yaklaşık 10 milyon kişinin seçme hakkı olmadığına işaret edildi. Söz konusu kişilerin Almanya’da ortalama 15 yıl ikamet etmelerine, vergi ödemelerine ve ülkeye katkı sağlamalarına rağmen Alman pasaportuna sahip olmadıkları için seçime katılamadığı vurgulanarak bunun demokrasiyi zayıflattığı belirtildi.

Gösteriye katılan Raphael Moussa Hillebrand AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçme hakkının lüks olmadığını belirterek, “Bu, uygarlaşma ile elde edilir ve her oyun sayılması ve önemli olması demokrasinin temelidir. Almanya’da bu böyle değildir. Çok sayıda arkadaşım Almanya’da doğdu ve seçimde seçme hakkı yok. Bu toplumsal sorunlar oluşturur” dedi. Kasia Fudakowski de uzun zaman önce İngiltere’den Almanya’ya geldiğini ifade ederek, “Bu yıl seçme hakkım oldu. Çok sayıda arkadaşımın yok. Biz burada yaşıyoruz, vergi ödüyoruz, fikrimiz var ve bu çok önemli” ifadesini kullandı. Fudakowski, herkese seçme hakkı verilmesinin demokrasiyi güçlendireceğini söyledi.