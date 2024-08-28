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‘18 yaş altına alkol yasaklansın’

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#Almanya#Alkol#AVRUPADAN HABERLER
‘18 yaş altına alkol yasaklansın’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 11:06

Almanya’da hükümetin Uyuşturucuyla Mücadele Sorumlusu Burkhard Blienert (SPD), reşit olmayanlar için alkol tüketiminin tamamen yasaklanmasını istedi. Blienert, “Alkol tüketimine ancak 18 yaşından itibaren, yani reşit olunduğunda izin verilmelidir” dedi.

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18 yaş sınırının zaten tütün ürünleri için geçerli olduğuna dikkati çeken Blienert, Gençlik Koruma Yasası’nın, gençlerin, ebeveynlerinin eşliğinde kamuya açık yerlerde bira veya şarap gibi alkollü içecekleri tüketmelerine izin verdiğini hatırlattı. Blienert, 14 yaşından itibaren ebeveyn eşliğinde alkol tüketilmesine kesinlikle karşı olduğunu vurgularken, “Alkol, ilk damlasından itibaren etkili olan bir hücre zehridir. Zararsız bir alkol tüketimi yoktur. Özellikle gelişim sürecindeki gençler üzerinde alkol, çok daha güçlü etki gösterir ve beyne zarar verir” dedi. Haziran ayında yapılan Eyalet Sağlık Bakanları Konferansı’nda, uzmanların kasım ayına kadar Gençlik Koruma Yasası’ndaki kuralları yeniden gözden geçirmeleri kararlaştırılmıştı. Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD) da burada yaptığı açıklamada, 14-16 yaş grubundaki gençler için ebeveyn eşliğinde alkol tüketiminin yasaklanması gerektiğini savunmuştu. Blienert, “Tüm eyaletlerin sağlık bakanlarının en azından 16 yaş sınırını tartışmaya başlamasını çok iyi buluyorum. Bu tartışmayı başlatmak kesinlikle önemli bir gelişme” dedi.

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‘TikTok’A YAŞ SINIRI GETİRİLMELİ’
Blienert ayrıca, ‘TikTok’ adlı sosyal medya platformunun kullanımına yaş sınırı getirilmesini de istedi. “TikTok, 12 yaşına kadar olan çocuklar için yasaklanmalı. Ancak bu yaştan sonra gençler sosyal medyayı nasıl faydalı bir şekilde kullanabileceklerini, neyin onlar için iyi olup neyin olmadığını daha iyi değerlendirebilirler” dedi. Blienert, platformun riskler barındırdığını ve bir çocuğun, sürekli TikTok’ta vakit geçirmeye yönlendiren yapay zekâ tarafından üretilen içerikler ve sembollerle nasıl başa çıkacağını bilmesinin zor olduğunu vurguladı. Ancak Blienert, reşit olmayanlar için genel bir TikTok yasağını abartılı bulduğunu söyledi.
Gençlerin internette sınırsızca vakit geçirmemesi gerektiğini ifade eden Blienert, “TikTok, yaşa göre 18 yaşına kadar teknik kısıtlamalarla sınıflandırılmalı ve zararlı unsurların dışlanması sağlanmalı. Uyuşturucu veya şiddetin yüceltilmesi durumlarında çok dikkatli olmalıyız” dedi.

 

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#Almanya#Alkol#AVRUPADAN HABERLER

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