18 milyarlık dev birleşme

KONUYLA ilgili şirket yönetimlerinden yapılan açıklamaya göre Almanya’nın en büyüğü sayılan Vonovia Emlak Grubu, ikinci büyük şirket olan Deutsche Wohnen’i satın almak üzere 18 milyar euro tutarında teklifte bulundu. Her iki holding yönetiminin prensipte anlaşmaya vardığı, geriye sadece Federal Kartel Dairesi’nin onayı kaldığı bildirildi.

DAHA ÖNCE ANLAŞAMAMIŞLARDI

Daha önce de yüzbinlerce konutu idare eden Deutsche Wohnen’i satın alma teşebbüsünde bulunan Vonovia Grubu, kendileriyle anlaşmaya varamamıştı. Son görüşmelerde hisse başına daha fazla teklif sunulunca, Deutsche Wohnen hissedarlarının onay verdiği bildirildi. Her iki şirketin birleşmesiyle oluşacak yeni şirketin, Almanya genelinde 550 bin konuta sahip olacağı ve 48 milyar euro tutarındaki pazar değeriyle Avrupa’nın en büyük emlak grubu olacağı kaydedildi.



KİRALAR ARTACAK EDİŞESİ

Diğer yandan çok sayıda sosyal konutu bünyesinde barındırdığı belirtilen iki şirketin berleşmesinin kira fiyatlarını artıracağı endişesi taşıyan Yeşiller ve Sol Parti ile SPD’li bir kısım politikacının çekinceli davrandığı ifade edildi. Anayasa Mahkemesi’nin geçen nisan ayında Berlin senatosu tarafından kiraların yükseltilmesine yönelik aldığı ‘sınırlama’ kararının iptal edildiğine dikkat çekilerek, yeni oluşacak şirketin kiraları belirlemede daha rahat hareket edeceği ileri sürülüyor.