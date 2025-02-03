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18 Euro yatırdı, 23 milyon Euro kazandı

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#AVRUPADAN HABER#Magdeburg#Lotto
18 Euro yatırdı, 23 milyon Euro kazandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 16:45

Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinin başkenti Magdeburg’da henüz kimliğini açıklamayan bir talihli, lotonun cumartesi günü yapılan çekilişinde 23 milyon 353 bin 633 Euro 20 Cent kazandı.

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Bu rakamın, Saksonya-Anhalt’ta Lotto piyango şirketinin devreye girdiği 1991 yılından bu yana kazanılan en yüksek rakam olduğu açıklandı. 8, 9, 11, 22, 25 ve 27 rakamlarını işaretleyerek 49 rakam içinden 6 doğrunun yanı sıra 8’i işaretleyerek süper sayıyı da tutturan talihli, kazandığı ikramiyeyi almak için henüz başvuru yapmadı. Cumartesi ve çarşamba günü yapılan çekilişler için 4’er kupon oynayarak 18 Euro 10 Cent ödeyen talihlinin Magdeburglu olup olmadığının da bilinmediği belirtildi. Süper sayının yanı sıra 6 doğruyu tutturup en yüksek ikramiye şansını elde etmenin 140 milyonda bir olduğu hatırlatıldı.

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#AVRUPADAN HABER#Magdeburg#Lotto

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