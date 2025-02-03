18 Euro yatırdı, 23 milyon Euro kazandı

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Bu rakamın, Saksonya-Anhalt’ta Lotto piyango şirketinin devreye girdiği 1991 yılından bu yana kazanılan en yüksek rakam olduğu açıklandı. 8, 9, 11, 22, 25 ve 27 rakamlarını işaretleyerek 49 rakam içinden 6 doğrunun yanı sıra 8’i işaretleyerek süper sayıyı da tutturan talihli, kazandığı ikramiyeyi almak için henüz başvuru yapmadı. Cumartesi ve çarşamba günü yapılan çekilişler için 4’er kupon oynayarak 18 Euro 10 Cent ödeyen talihlinin Magdeburglu olup olmadığının da bilinmediği belirtildi. Süper sayının yanı sıra 6 doğruyu tutturup en yüksek ikramiye şansını elde etmenin 140 milyonda bir olduğu hatırlatıldı.