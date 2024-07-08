18 binden fazla çocuk istismar mağduru

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ALMANYA İçişleri Bakanı Nancy Faeser, cinsel suçlarla ilgili genel durum raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, Almanya’da 2023 yılında 14 yaşın altındaki 18 bin 497 çocuk cinsel istismara maruz kaldı. Çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında 2022’ye göre yüzde 7.7 oranında artış kaydedildi. Federal Kriminal Dairesi verilerine göre, cinsel istismar mağduru çocukların yüzde 75.6’sı kız, yüzde 24,4’ü erkek. Mağdurların 15 bin 460’ı Alman vatandaşı, 3 bin 37’si yabancı ülke vatandaşı. Alman olmayan mağdurların sayısındaki artış 2022’ye göre yüzde 24.1 düzeyinde. 11 bin 900 vakada şüphelilerin yüzde 94’ü erkek ve 9 bin 657’si Alman vatandaşı. DW Türkçe’nin haberine göre vakaların yüzde 55’inde mağdur ile şüpheli arasında önceden bir ilişki var.

BKA Başkan Yardımcısı Martina Link, İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Bağımsız Komisyon Üyesi (UBSKM) Kerstin Claus

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YÜZDE 30’U ÇOCUK YA DA GENÇ

Vakaların yüzde 30’unda suç şüphelisi yine çocuk ya da genç. Faeser, çocuk ve gençlerin çoğu zaman suç olduğunu bilmedikleri içerikleri paylaştığını söyledi. Faeser, “Rapora göre her gün 54 çocuk ve genç cinsel istismar kurbanı oldu. Birçok vakada ise IP adreslerine ulaşılamadığı için suçlular yakalanamadı. Ancak suçlular hiçbir yerde kendilerini güvende hissetmemelidir. Bu nedenle sağlayıcıların IP adreslerini saklama yükümlülüğü olmasına ihtiyacımız var” dedi.

Bu rakamların sadece polis yansıyan vakalar olduğunu belirten Federal Kriminal Dairesi Başkan Yardımcısı Martina Link ise sosyal medya ve online platformları sorumluluk almaya çağırdı.

ÜÇ KATINA ÇIKTI

2023 yılında çocuk müstehcenliği içeren içerikler üretme, dağıtma, edinme ve bulundurma suçlarında da büyük artış oldu. 45 bin 191 vakayla 2023 yılında bu tip suçlar 2019 yılındaki rakamın üç katına çıktı. Bu suçlarda şüphelilerin hemen hemen yarısının 18 yaşın altında olduğu kaydedildi. Çocuk müstehcenliği içeren görüntülerin paylaşımıyla ilgili 37 bin 464 kişi hakkında soruşturma yürütülürken bunların dörtte üçünün Alman vatandaşı olduğu açıklandı. Genç müstehcenliğinde ise 8 bin 30 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı, şüphelilerin ise yüzde 84.2’si Alman vatandaşı.