18.00’den önce seçim anket sonuçlarını paylaştı: 50 bin euro cezası bekliyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Almanyada yeni dönem... 2nci Dünya Savaşından sonra bir ilkAlmanya'da yeni dönem... 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!#ALMANYA
İşine saygı duyan taksiciler dertli... İyi davranınca müşteriler de şaşırıyorİşine saygı duyan taksiciler dertli... 'İyi davranınca müşteriler de şaşırıyor'#Taksici
Volkan Demireli şaşkına çeviren Fenerbahçeli: 12-13 saat uçuyor...Volkan Demirel'i şaşkına çeviren Fenerbahçeli: '12-13 saat uçuyor...'#Fenerbahçe
Yunanistanda büyük deprem Türkiyeye yakın en tehlikeli yerYunanistan'da büyük deprem! 'Türkiye'ye yakın en tehlikeli yer'#Deprem
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
Ürküten görüntü Yerleşim yerlerini tehdit ediyor, kmlerce uzaklıkta...Ürküten görüntü! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor, km'lerce uzaklıkta...#Konya
Gözleri doldu, konuşamadı Aliyevin zor anlarıGözleri doldu, konuşamadı! Aliyev'in zor anları#Aliyev
Skandal olayda yeni gelişme Engelli öğrenciye darp kameradaSkandal olayda yeni gelişme! Engelli öğrenciye darp kamerada#Aydın
İngilterede panik her yeri sardı Devreye asker girecekİngiltere'de panik her yeri sardı! Devreye asker girecek#İngiltere
İstanbulda iğrenç olay Mahkemede şok sözler: Aklını kaybetmiş gibiydiİstanbul'da iğrenç olay! Mahkemede şok sözler: Aklını kaybetmiş gibiydi#İstanbul
Elon Musk merak edilen sorunun yanıtını verdi: Gelecek yıl bitecekElon Musk merak edilen sorunun yanıtını verdi: Gelecek yıl bitecek#Elon Musk
Hatayda maçın ardından flaş iddia 10 maç...Hatay'da maçın ardından flaş iddia! 10 maç...#Fenerbahçe
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu... Sen gidersen kardeşini alırımTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu... 'Sen gidersen kardeşini alırım'#Kadına Şiddet
Serenay Sarıkaya servet kazanacakSerenay Sarıkaya servet kazanacak!#Serenay Sarıkaya
Tartışma yaratacak çıkış: Hiçbir köyde 30 çeşit....Tartışma yaratacak çıkış: Hiçbir köyde 30 çeşit....#Ebru Erke
HABERLERAvrupa Haberleri

18.00’den önce seçim anket sonuçlarını paylaştı: 50 bin euro cezası bekliyor

#Almanya#Genel Seçim#Hür Seçmenler’İn Genel Başkanı Hubert Aiwanger
18.00’den önce seçim anket sonuçlarını paylaştı: 50 bin euro cezası bekliyor

Seçim sonuçlarını sandıklar kapanmadan Twitter hesabından paylaşarak büyük bir skandala neden olan Bavyera’daki hükümet ortağı Hür Seçmenler’in Genel Başkanı Hubert Aiwanger’e tepki yağdı. Yasak olduğu halde sandık anket sonuçlarını sosyal medya hesabından saat 18.00’den önce açıklayan eyalet başbakan yardımcısı politikacıyı 50 bin euroya kadar para cezası beklediği bildirildi.

Haberin Devamı

HÜR Seçmenler Genel Başkanı Hubert Aiwanger, manipülasyonlara açık olduğu için oy verme işlemleri sona ermeden açıklanması yasak olan sandık çıkış anketlerini Twitter hesabından yayımladı. Durumu sonradan fark eden politikacı, paylaşımlarını derhal sildi, fakat tepkilerin hedefi olmaktan kurtulamadı

‘BUNDAN SONRASI NASIL DEVAM EDECEK’
Ayrıca kendi adaylarıyla seçimlere katılması dolasıyla eyaletteki koalisyon ortağı Hür Seçmenler’e mesafeli olan Bavyera Başbakanı Markus Söder (CSU), durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bundan sonrası nasıl devam edecek, oturup konuşmalıyız” dedi. Ayrıca Hür Seçmenler Partisi’nin seçimlere katılma şeklinin de yenilgi nedenlerinden biri olduğunu söyleyen Söder, “Hür Seçmenler aday göstermede farklı bir tutum sergileseydi, durum daha farklı olurdu” diye konuştu.

TAŞDELEN DE GÖREVDEN ALINMASINI İSTEDİ
Federal düzeyde sadece yüzde 2.4 oy toplayan Hür Seçmenler, Meclis’e giremedi. SPD Bavyera Eyalet milletvekili Arif Taşdelen de Söder’e seslenerek sorumsuz davrandığı belirtilen başbakan yardımcısının görevden alınması talebinde bulundu. Pazar günkü seçimler devam ederken saat 16.00 civarında sosyal medya hesabından “Bundan sonraki son oylar lütfen bize gelsin”, ibaresi kullanarak sandık çıkış anketlerini paylaşan Aiwanger’in yüksek para cezasına çarptırılacağı belirtiliyor.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Genel Seçim#Hür Seçmenler’İn Genel Başkanı Hubert Aiwanger