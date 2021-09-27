18.00’den önce seçim anket sonuçlarını paylaştı: 50 bin euro cezası bekliyor

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HÜR Seçmenler Genel Başkanı Hubert Aiwanger, manipülasyonlara açık olduğu için oy verme işlemleri sona ermeden açıklanması yasak olan sandık çıkış anketlerini Twitter hesabından yayımladı. Durumu sonradan fark eden politikacı, paylaşımlarını derhal sildi, fakat tepkilerin hedefi olmaktan kurtulamadı

‘BUNDAN SONRASI NASIL DEVAM EDECEK’

Ayrıca kendi adaylarıyla seçimlere katılması dolasıyla eyaletteki koalisyon ortağı Hür Seçmenler’e mesafeli olan Bavyera Başbakanı Markus Söder (CSU), durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bundan sonrası nasıl devam edecek, oturup konuşmalıyız” dedi. Ayrıca Hür Seçmenler Partisi’nin seçimlere katılma şeklinin de yenilgi nedenlerinden biri olduğunu söyleyen Söder, “Hür Seçmenler aday göstermede farklı bir tutum sergileseydi, durum daha farklı olurdu” diye konuştu.

TAŞDELEN DE GÖREVDEN ALINMASINI İSTEDİ

Federal düzeyde sadece yüzde 2.4 oy toplayan Hür Seçmenler, Meclis’e giremedi. SPD Bavyera Eyalet milletvekili Arif Taşdelen de Söder’e seslenerek sorumsuz davrandığı belirtilen başbakan yardımcısının görevden alınması talebinde bulundu. Pazar günkü seçimler devam ederken saat 16.00 civarında sosyal medya hesabından “Bundan sonraki son oylar lütfen bize gelsin”, ibaresi kullanarak sandık çıkış anketlerini paylaşan Aiwanger’in yüksek para cezasına çarptırılacağı belirtiliyor.