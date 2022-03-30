17 yaşındaki Türk genci intihar etti

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Kırşehirli Hüdai ve Gülseren Sırma’nın tek oğlu olan 17 yaşındaki Fedai Can, Bischwiller Oberhoffen-sur Moder’deki evlerinin salonunda akşam namazı sırasında asılı olarak bulundu. Aile fertleri hemen müdahale ederek Fedai Can’ı asılı olduğu ipten indirip sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından Haganau Hastanesi’ne götürülen 17 yaşındaki genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Strasbourg’a gönderilecek. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.