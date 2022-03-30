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17 yaşındaki Türk genci intihar etti

#AVRUPADAN HABERER#FRANSA#Türk Genci
17 yaşındaki Türk genci intihar etti

Fransa’nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Bischwiller kasabasında yaşayan 17 yaşındaki Türk genci, evlerinin oturma odasının tavanına asılı olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kırşehirli Hüdai ve Gülseren Sırma’nın tek oğlu olan 17 yaşındaki Fedai Can, Bischwiller Oberhoffen-sur Moder’deki evlerinin salonunda akşam namazı sırasında asılı olarak bulundu. Aile fertleri hemen müdahale ederek Fedai Can’ı asılı olduğu ipten indirip sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından Haganau Hastanesi’ne götürülen 17 yaşındaki genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Strasbourg’a gönderilecek. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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#AVRUPADAN HABERER#FRANSA#Türk Genci

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