17 yaşındaki Kaya, Hollanda’yı hayran bıraktı

ÜLKE genelinde her yıl düzenlenen Davina Van Wely Ödülü bu yıl çok çekişmeli geçti. Yarışmayı 4 yaşından beri keman çalan başka ödüllerin de sahibi olan Kaya Gür kazandı. Yarışma Utrecht kentinde düzenlenen ve müzik oteritelerinin katıldığı üç hafta süren müzik festivalinde yapıldı. Festival daha önce jüri ön elemesinden geçerek yarışmaya katılma hakkı kazanan genç yeteneklerin çok çekişmeli yarışmasına sahne oldu. 4 farklı yaş grubunda yapılan yarışma ülkenin kültürel gündemini oluşturdu. İlk haftaki yarışmayı 14-17 yaş grubunun katıldığı keman yarışmasında ‘Kim Beethoven’i en iyi çalarak, çeyrek finale kalacak’ sorusu belirledi.

FİNALİN FAVORİSİYDİ

Yarı finalde de zorunlu olarak çalınan 4 parçadan biri olan Johann Sebastian Bach’ın ‘Sonat’ parçasını tüm yeneteklerini ortaya koyarak çalan Kaya Gür, finale yükseldi. Finalin de büyük favorisi olarak görülen Kaya Gür, 2 Şubat tarihinde yapılan finalde birincilik için yarıştı. Üç yarışmacı Mozart ve De Falla’nın ünlü Danse Espagnole parçasını çalmak zorundaydı. Kaya Gür bu parçayı büyük bir özgüvenle çaldı. Saygın müzik otoritelerinden oluşan 7 kişilik jüri heyeti 3 bin Euro’luk birincilik ödülüne Kaya Gürü layık gördü. Müzik çevreleri parlayan yıldız olarak görülen Kaya Gür için gelecek yıl konserler planlıyor.