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17 polis yaralandı, 20 kişi gözaltında

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#Allmanya#Rosa Luxemburg#AVRUPADAN HABERLER
17 polis yaralandı, 20 kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 10:50

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Alman Komünist Partisi kurucuları Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’i anma etkinliklerinde polisle göstericiler arasında arbede çıktı.

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Luxemburg ve Liebknecht, ölümlerinin 105’inci yıl dönümünde Berlin’de düzenlenen yürüyüşle anıldı. Yürüyüş sırasında polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Berlin Polisi’nden yapılan açıklamada, 20’den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, göstericilerin polise şişe ve sopalarla saldırması sonucu 17 polis memurunun yaralandığını belirtildi. Yahudi asıllı olan Rosa Luxemburg ve Alman siyasetçi Karl Liebknecht, Nazi Almanya’sı döneminde komünist olduğu gerekçesiyle Nasyonal Sosyalistler tarafından öldürülmüştü.

17 polis yaralandı, 20 kişi gözaltında

17 polis yaralandı, 20 kişi gözaltında



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#Allmanya#Rosa Luxemburg#AVRUPADAN HABERLER

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