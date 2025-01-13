17 polis yaralandı, 20 kişi gözaltında

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Luxemburg ve Liebknecht, ölümlerinin 105’inci yıl dönümünde Berlin’de düzenlenen yürüyüşle anıldı. Yürüyüş sırasında polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Berlin Polisi’nden yapılan açıklamada, 20’den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, göstericilerin polise şişe ve sopalarla saldırması sonucu 17 polis memurunun yaralandığını belirtildi. Yahudi asıllı olan Rosa Luxemburg ve Alman siyasetçi Karl Liebknecht, Nazi Almanya’sı döneminde komünist olduğu gerekçesiyle Nasyonal Sosyalistler tarafından öldürülmüştü.