17 bin Euro'ya köpek aldı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da forma giyen Hugo Lloris, ailesini ve evini koruması için bir köpek satın aldı. Cinsinin Belçika çoban köpeği olduğu belirtilen Lloris’in yeni korumasının 17 bin Euro değerinde olduğu öğrenildi.

Lloris’in, takımı ile deplasmanda ya da maça olduğu sıralardan ailesini koruması için aldığı köpeğin özel eğitimli olduğu belirtildi. Asker ve polisin de kullandığı köpeklerden alan Lloris, yeni arkadaşı ile geçirdiği keyifli vakitleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Evcil hayvan satan web sitesinde Lloris’in aldığı köpek cinsi ile ilgili yapılan değerlendirmede “Hayatını sizi korumaya adamış bir köpek. Dünyanın dört bir yanındaki ordu ve polis mensupları da bu ırkı tercih ediyor” denildi.