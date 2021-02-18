16 yıl sonra ilk bebek

Berlin Hayvanat Bahçesi, 15 Şubat gecesi dünyaya gelen bebeğin sağlıklı olduğunu duyurdu. 24 yaşındaki anne goril Bibi’nin ise yavrusunu sahiplendiği ve bebeğini kucağından ayırmadığı belirtildi. Gorillerde yeni doğan yavrunun 4-5 yaşına kadar bebeklik dönemleri olduğu ve bu dönemi anneleriyle birlikte geçirdikleri açıklandı. Henüz isim verilmeyen goril bebeğin ise meraklı gözlerle doğduğu ortamı keşfetmeye başladığı belirtildi. Hayvanat bahçeleri, korona salgını nedeniyle şu anda kapalı olduğu için goril bebeği görmek şimdilik mümkün olmayacak.