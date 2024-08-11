16 yaşında Belediye Meclis Üyesi seçildi

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ALMANYA’da 9 Haziran’da yerel seçimler yapıldı. Baden-Württemberg eyaletinin Munderkingen kasabasında yaşayan lise öğrencisi Gülafer Cumert, 549 oyla Belediye Meclis Üyesi seçildi. Kasabasında en genç üye olan Cumert’in başarısı, başta ailesi olmak üzere arkadaşlarından büyük destek topladı. Temmuz ayındaki ilk meclis toplantısına katılarak göreve başlayan Gülafer Cumert, ailesiyle yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Edirne’ye gitti. Edirne’nin Tayakadın köyündeki akrabalarının yanında vakit geçiren Cumert, Almanya’da komşusunun teklifi üzerine aday olmaya karar verdiğini söyledi: “Benim komşum zaten siyasetteydi. Bize geldi ve meclis üyeliği için aday olabileceğimi söyledi. Ben de deneyebileceğimi söyledim. Arkadaşlarım da bu süreçte beni destekledi. Beni aday göstermelerinin sebebi, sanırım okulumda çok sosyal olmam. Çünkü okulda hep öğrenci temsilcisi olarak ben konuşuyorum. Herkes beni tanıyor ama seçilmeyi hiç beklemiyordum, çok şoka girdim çünkü en fazla 100 kişinin oyunu alabileceğimi düşünüyordum ama 500 aşkın oy aldım ve seçildim.”



“Gençlere destek olmak istiyorum, bu işi gençlerin de yapabileceğini göstermek istiyorum, ‘Bakın ben buradayım, siz de yapabilirsiniz’ demek istiyorum. Arkadaşlarım bu süreçte bana her gün tebrik mesajı gönderdiler. Bulunduğum kasabada da benim yaşımda seçilen başkası yok. Başka kasabalarda birkaç kişi var. Araştırmalarıma göre benim kadar genç seçilen yok. Gelecekteki hayalim ise şu an net değil çünkü daha okulumu bitirmeme 3 yılım var. Ondan sonra bakacağız. Yani planlarımın arasında belki siyaset ya da ekonomi var ama henüz daha tam karar veremedim.”Kızının seçilmesinin ardından çevresinden pozitif değerlendirmeler aldıklarını anlatan Cemal Cumert ise şunları söyledi: “Kaldığımız yerde aile olarak bayağı tanınıyoruz. Büyük kızım, olsun, bayağı aktif olarak spor kulüplerinde falan futbol oynuyorlar. Kızım da 16 yaşında olduğundan dolayı, kendi yaş grubunda oy kullananların çokça oyunu aldı. Yaklaşık 2 bin 500 kişi oy kullandı. Kızım 549 oy aldı. O partiden üç kişi girdi, birisi de kızım oldu. Herkes gurur duyuyor, seviniyor.”