16 Nisan’da Türk bayrağını dalgalandıracağım

ALMANYA
’da doğup büyüyen ve kendi alanında yıllardır rakip tanımayan Türkiye kökenli kafes dövüşçüsü Kerim Engizek
, 16 Nisan’da Düsseldorf’da karşılaşacağı Brezilyalı rakibi Gabriel Barreiro
’yu yenerek Türk bayrağını bir kez daha dalgalandırmayı hedeflediğini söyledi. Düsseldorf’taki ‘Elegance Event Location’daki karşılaşmalara Türkiye adına katılacağını özellikle vurgulayan Engizek, Karma Dövüş Sanatları (MMA) alanında düzenlenecek Elit MMA Şampiyonası’nda (EMC) hedefinin şampiyonluk olduğunu belirtti. Pandemi nedeniyle geçen yıl hiçbir karşılaşmaya çıkmayan ancak antrenmanlarını düzenli bir şekilde sürdüren ve 2013’ten beri de çıktığı 18 karşılaşmanın 16’sını kazanan orta sıklet kafes dövüşçüsü Kerim Engizek, Brezilyalı rakibini de yenerek ‘nakavt makinesi’ konumunu korumak istediğini de söyledi. Daha önceki karşılaşmalarda Türkiye kökenli seyircilerin kendisine çok büyük destek verdiklerini belirten Kerim Engizek, bu desteğin süreceğinden hiç şüphe duymadığını dile getirdi. 16 Nisan akşamı Düsseldorf’da yapılacak karşılaşmalarda Türkiye kökenli Deniz İlbay, Erko Jun, Szymın Wrzesien, Daniel Torres, Nico Cocuccio, Denis Stonic, Ivo Cuk, Francesco Bocca, Thomas Langowski, Ahmed Vilayet, Said Eidi, Kamran Hafzabad ve Kevin Hangs mücadele edecek.EN ALTTAN GELDİ
Engizek, 1991 yılında Düsseldorf’ta doğdu. Anne-babasının yaşadığı geçimsizlik nedeniyle henüz 7 yaşındayken kendisinden küçük erkek kardeşi Metin’le birlikte gençlik dairesi tarafından kimsesiz çocuklar yurduna yerleştirildi. “Çocukların anne babaya ihtiyacı var” diyen Kerim Engizek, kardeşi Metin’e hem babalık hem arkadaşlık hem de ağabeylik yaptığını söylüyor. Düsseldorf’da başladığı ilkokulda sık sık dövüş yaşadığından kendisini savunabilmek için boksa başlamış. Parasızlık nedeniyle zaman zaman antrenmanlara giderken otobüse bileti almadan kaçak olarak yolculuk bile yapmak zorunda kalmış. Hatta sık sık yakalandığı için antrenmanlara ara vermek zorunda kalmış. Ancak antrenörünün yardımıyla boksu devam etmiş ve başarılı olmuş. 17 yaşındayken gençlik dairesi yardımı kesine para kazanmak için 5 yıl çeşitli yerlerin girişlerinde kapıcı, güvenlik görevlisi olarak çalışmış. 20 yaşından sonra tekrar boksa ağırlık vermiş ve daha sonra kafes dövüşçüsü olarak Leverkusen boks takımında kendisini kabul ettirmiş. Zamanla profesyonel olarak şampiyonalara katılıp başarılar elde eden Engizek’in Avrupa Şampiyonluğu var. Profesyonel olarak 2013’ten beri çıktığı 18 karşılaşmanın 16’sını kazanarak çok az sporcunun sergilediği bir performansa imza attı. ‘En alttan’ gelen Kerim Engizek, disiplinli çalışmaları ve kararlı tutumu sayesinde tüm engelleri aşmayı başardı.