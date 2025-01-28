16 ayda 43 bin 500 kişi geri çevrildi

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ALMANYA İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maximilian Kall, Berlin’de yaptığı açıklamada, düzensiz göçle mücadele kapsamında Ekim 2023’te başlatılan uygulamanın devam ettiğini söyledi. Bu süre içerisinde Almanya sınırlarında 43 bin 500 kişinin geri gönderildiğini belirten Kall, “Bu da ülkeye düzensiz girişlerin büyük bölümünün önlendiği anlamına geliyor” dedi. Kall, ancak Alman hükümetine göre sınırlardan ayrım yapılmaksızın herkesin geri çevrilmesinin mümkün olmadığını belirterek, bunun komşu ülkelerle yapılan iş birliğini tehlikeye atacağını savundu. Almanya’da 2024’te, bir önceki yıla göre iltica başvurularının 111 bin azaldığını ve düzensiz göçün yüzde 34 gerilediğini ifade eden Kall, bu dönemde sınır dışı edilenlerin sayısının da yüzde 22 arttığını belirtti.

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‘ACİL DURUM’ YOK

Bu verilere ve yasalara bakıldığında kapsamlı geri çevrilmeler için ‘acil durum’ ilan edilemeyeceğini vurgulayan Kall, Avrupa Birliği (AB) yasalarında düzenlenen ‘acil durum’ ilanı için ülkedeki kamu düzenine veya güvenliğine yönelik gerçek ve ciddi tehdit olması gerektiğine işaret etti. Almanya’nın tüm iç sınırlarını kontrol altına alarak çok kapsamlı önlemler hayata geçirdiğini aktaran Kall, “Aslında Schengen Bölgesi’nde bu böyle öngörülmüyor. Schengen Bölgesi’nde bu gerçekten de kuralın istisnasıdır. Bunun için iyi sebepler var çünkü bu sayede insan kaçakçılığıyla etkin şekilde mücadele edebiliyor ve düzensiz göçü etkin şekilde azaltabiliyoruz. Avrupa Komisyonu da bu konuda herhangi bir itirazda bulunmadı” ifadelerini kullandı. Kall, hükümetin görüşüne göre AB hukuku kapsamında başka kuralların uygulanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Friedrich Merz

MERZ KALICI KONTROL İSTİYOR

Almanya’da CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz, göç politikasını sertleştirmek istediğini ve buna ilişkin önergeleri Federal Meclise sunacaklarını belirtmişti. CDU/CSU, bu önergelerde tüm komşu ülkelerle olan sınırlarda kalıcı sınır kontrolleri yapılmasını ve koruma talep edenler dahil, ülkeye giriş belgeleri olmayan herkesin girişinin yasaklanmasını istiyor. Hükümette yer alan SPD ve Yeşiller de yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle bu taleplere karşı çıkıyor. Almanya, düzensiz göçle mücadele kapsamında Ekim 2023’ten bu yana Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında, 2024 Eylül’den beri de tüm kara sınırlarında kontroller yapıyor. Almanya-Avusturya sınırlarındaki kontroller ise 2015’te başlamıştı.