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Avrupa
Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)
Haber Giriş: 04.07.2021 - 11:14 | Son Güncelleme:

16 ay sonra AB vatandaşlarına açıldı

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16 ay sonra AB vatandaşlarına açıldı

Yunanistan, 1 Mart 2020’den itibaren kapattığı Kastanies Sınır Kapısı’nı 16 ay sonra açtı.

TÜRKİYE’nin, sınırlarında serbest geçiş uygulamasını başlattığı 1 Mart 2020 tarihinde, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenler, Edirne’ye akın etti. Yunan güvenlik güçleri de göçmenlerin ülkelerine geçişlerini engellemek için Pazarkule Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı’nı kapattı. Pazarkule’nin kapatılması üzerine 140 binin üzerinde göçmen, Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla Yunanistan’a geçerken, binlerce göçmenin Pazarkule Sınır Kapısı tampon bölge ve çevresinde bekleyişleri 1 ay sürdü. Sınır kapısının kapanmasının üzerinden geçen 16 ayın ardından dün ilk kez Yunanistan Kastanies Sınır Kapısı’nı Yunan ve AB vatandaşlarına açtı. Edirne Belediyesi ekipleri de hizmet vermeye başlayan Pazarkule Sınır Kapısı’nda temizlik yaptı.

16 ay sonra AB vatandaşlarına açıldı
‘YOLUMUZ KISALMIŞ OLDU’
Pazarkule-Kastaines hattının açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Yunan vatandaşı Lider Çoban, “Bizim için çok iyi oldu. Yolumuz kısalmış oldu. Mutlu olduk. Daha önce Kapıkule’den giriş yapıyorduk” diye konuştu. Yunanistan’a geçiş yapmak için Pazarkule’ye giden Zidan Vali de 16 ay sonra yeniden buradan çıkış yapmanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Veli, “Kapının yeniden açılması çok iyi oldu çünkü bize daha yakın geliyor burası. Bizim için çok büyük bir avantaj. Bayağıdır kapalıydı. 16 ay sonra tekrar buradan geçiyoruz. Çok mutluyuz” dedi.

BÜYÜKELÇİLİK AÇIKLAMASI
Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada ise Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlamalarını 8 Temmuz 2021 tarihine kadar uzattığını duyurdu. Açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması henüz uygulamaya konulmadığı, bu çerçevede zorunlu ve istisnai koşullar haricinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Yunanistan’a giriş yapmasının mümkün olmadığı belirtilmişti.

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