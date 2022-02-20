16. Avrupa Kalite Zirvesi Londra’da gerçekleşti

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YUNUS Emre Enstitüsü salonunda düzenlenen zirvenin sunumunu ünlü oyuncu Wilma Elles ile Veysi Dede üstlendi. Londra’da yaşayan Serhat Bedük, sahne adıyla kısaca ‘Bedük’ olarak bilinen popçu da ‘Bi Dans Etsek’ adlı eseri seslendirdi. Bedük, gecede ‘Başarılı Pop Erkek Sanatçısı’ ödülü verildi. Zirve, devlet ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve bürokrasinin katılımıyla gerçekleşti. Lobin International Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu, açılış konuşmasında, 35 yılı aşkın bir süredir kalite zirvesi düzenlediklerini söyleyerek şunları söyledi:

“İş ve siyaset dünyasının talepleri ve beklentileri üzerine yapılan araştırmaları tespit ediyor, ihtiyaçların giderilmesi için iş birliği imkânları arıyor ve düzenlenen sempozyumlarla konusunda uzman kişilerin düşüncelerine başvuruyoruz. 35 senedir kaliteye vurgu yapıyor, ekonomi dünyasının uluslararası arenada buluşmasını sağlıyoruz.”

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Türkiye’nin otomobil projesi, Milli Uzay programı, teknoloji odaklı sanayi hamlesinden ve teşvik uygulamalarından bahseden AK Parti Ankara milletvekili Nevzat Ceylan da “Türkiye son 20 yılda dünyada söz sahibi devletler arasında yer aldı. Hükümetimiz liyakatı esas alan kadrolarıyla 21. yüzyılın teknolojisini yakaladı. Coğrafyamızda barışı istiyoruz” dedi.

İŞLETMELERİ ZİYARET EDİYOR

Londra’da göreve başlayalı 1 buçuk yıl olduğunu ifade eden Başkonsolos Atahan, bu süre içerisinde elinden geldiği kadar gerek Londra, gerek Londra dışındaki küçüklü büyüklü işletmelerimizi ziyaret etmeye gayret ettiğini söyledi. Atahan, “Vatandaşlarımız, iş insanlarımız, sizlerin çalıştığı, üretim yaptığı sektörlerde gerçekten yelpazesi çok geniş çok kaliteli ürünler vermeye devam ediyor. Aslında bu ödül töreni de bunun göstergesi” diye konuştu.

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Belediye Başkanı Özaydın’da yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türk firmalarının uluslararası arenada boy gösterme çabaları kalitelerini rakip firmaların yanına değil, üstüne koyma çabaları gerçekten takdire şayan. Ülkemizde yaptıkları icraatlarla, ürünlerle uluslararası takdiri kazanmış bu firmaları Londra’da onure etmek, plaket vermek benim açımdan çok daha gurur verici.”

Yaklaşık 4 saat süren etkinlik sonunda başarılı çalışmalarından dolayı Başkonsolos Bekir Utku Atahan, milletvekili Nevzat Ceylan, Belediye Başkanı Sabri Özaydın ve Fehim Ustaoğlu’na plaket, ödül ve sertifika verildi.

Türkiye’nin önde gelen sanayici ve iş adamlarının yanı sıra Londra’daki iş dünyasından da şu ünlü isimlere ödül verildi:Dr. Necip Uludağ (Finans alanında)Turgay Ömür (Bentaş- Vancat)İbrahim İyice (Teska)Mustafa Karali (Karali Çay)Hasan Arslan (Arbel)Yusuf- Pervin Katan (Moremo)Ali Keskinbıçak (Finans- Brulian Capital)Selahattin Pınarbaşı (Caria Holidys)Ahmet Zotkacı (The Midyeci)Dr. Berna UysalAhmet Ödemiş (Gabba Mobilya UK)Mahmut AkınPoyraz Veysal Çadır (Londra- Yılın Radyocusu)Alpaslan Düven (A-Para)Deniz Akgül (Show Nemrut Rest.)Miraj Mirja (Yılın Genç İş İnsanı)Bedük (Başarılı Pop Erkek Sanatçısı)