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155 gün sonra yeni hükümet göreve başladı

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#Avusturya#Yeni Hükümet#AVRUPADAN HABERLER
155 gün sonra yeni hükümet göreve başladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 15:55

Avusturya’da 29 Eylül 2024’teki genel seçimlerden 155 gün sonra merkez sağ Halk Partisi (ÖVP), Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) üyelerinden oluşan yeni koalisyon hükümeti yemin ederek göreve başladı.

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Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen törende üçlü koalisyon hükümetinin yeni kabinesinde yer alan 14 bakan ve 7 devlet sekreteri yemin etti. 3 partinin bakanlıklar ve devlet sekreterlikleri için sunduğu isimleri onaylayan ve yeni hükümeti görevlendiren Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, törende yaptığı konuşmada, uzun bir bekleyişin sonunda ortaya olumlu bir iş birliğinin çıktığını söyledi. Van der Bellen, halkın artık güzel şeyler duymaktan ziyade yapılmasını görmek istediğini belirterek, yeni hükümete düşen önemli görevlere dikkati çekti.

155 gün sonra yeni hükümet göreve başladı

Küresel gelişmelere de değinen Van der Bellen, Avusturya ve Avrupa’nın mantıklı bir barış ve savunmaya ihtiyacının bulunduğunu söyledi. Avrupa’nın dünyanın en önemli ekonomik güçlerinden biri olduğunun hatırlanması gerektiğini dile getiren Van der Bellen, öz güven vurgusunda bulundu. 21 kişilik yeni kabinenin başbakan dahil 9 üyesi merkez sağ ÖVP’den, 9 üyesi SPÖ’den ve 3 üyesi de NEOS partisinden oluşuyor.

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#Avusturya#Yeni Hükümet#AVRUPADAN HABERLER

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