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Sıradaki Haber

Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
Haber Giriş: 22.03.2020 - 11:03,Son Güncelleme:/

150 sağlık görevlisine ücretsiz yemek!

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150 sağlık görevlisine ücretsiz yemek!
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İngiltere’nin başkenti Londra civarında restorant işletmecisi iki Türk, örnek bir davranış gösterek koronavirüs salgınıyla mücadele eden bir hastanenin 150 sağlık görevlisine ücretsiz Türk yemekleri ikram etti.

LONDRA’dan yarım saatlik mesafede Hertford’da hizmet veren Veyso’s ve Hayta Restaurant’ın sahiplerinden Veyso Tangül ile Haydar Özcan, ‘The Princess Alexandra Hastanesi’ personeline destek amacıyla ücretsiz yemek servisi yaptı. Tangül ve Özcan dünyada koronavirüsüyle yaşanan bu zor günlerde bölgenin en büyük hastanesine yaptıkları ücretsiz yemek yardımıyla topluma örnek oldular.

150 sağlık görevlisine ücretsiz yemek

‘ÇAY İÇMEYE BİLE ZAMANLARI YOK’
Toplam dokuz restoran sahibi 39 yaşındaki Türk iş insanı Veyso Tangül, yaşananları şöyle anlattı: “Hastanelerde sağlık görevlilerinin fedekarca çalıştıklarını biliyorduk. Bütün restorancılara örnek bir davranış olsun diye bölgenin en büyük hastanesini arayıp, yemek ihtiyaçlarının olup olmadığını sorduğumuzda, ‘Bir çay içmeye bile zamanlarının olmadıklarını’ söylediler. Hastane personeli sayısının 150 olduğunu öğrendiğimde, hemen aralarında kebabın da yer aldığı Türk yemeklerinden hazırladık. Hastaneye kendi aracımla götürüp teslim ettim. Çok sevindiler. Teşekkür ettiler. Bu zor günlerde birbirimize destek olmak hepimizin görevi, sağlık görevlilerimize bir nebze yararımız olduysa bu bizi çok mutlu eder.” 25 yıldır Londra’da yaşayan Elazığlı Tangül ise çeşitli başarı ödüllerinin sahibi.

150 sağlık görevlisine ücretsiz yemek

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