15 yaşındaki Maya ve Eva’dan hâlâ haber yok!

LÜKSEMBURG’dan Almanya’ya gelen ve en son 20 Ağustos’ta akşam saat 22.00 sıralarında Kirchberg’de görülen Eva Katharina Zandbergen’den bir daha haber alınamadı. Alman polisi Eva’yı Almanya sınırları içinde ararken, diğer yandan Lüksemburg’da da arama çalışmaları sürüyor. Maya Chanaa ise en son 8 Eylül’de “Okula gidiyorum” diyerek evden çıktı ve hâlâ evine dönmedi. 1.60 boyunda, zayıf, uzun siyah saçlı Maya’nın üzerinde en son siyah tişört vardı. Polis iki genç kızı gören veya yerini bilenlerin en yakın polis karakoluna başvurmasını ya da 0651/9779 2290 telefonu arayarak bilgi vermesini istedi.