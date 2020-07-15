15 Temmuz şehitleri için Berlin Duvarı’na yazı

BİR dönem iki Almanya’yı birbirinden ayıran ve turistlerin büyük ilgisini çeken Berlin Duvarı’na ‘15 Temmuz’u unutmadık’ ve ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ yazan Türk gençleri, hain darbenin 4. yıl dönümünde darbe girişimini kınadılar. Berlin’in doğu yakasında kalan ve koruma altına alınan duvarı ziyaret eden turistler ve başkentliler Türkçe yazılan sloganın içeriğini merak ettiler.

Gençlerin Berlin Duvarı’nın büyük bir alanına Türk bayrağı ve İstanbul’u sembolize eden çizimler yapmak istedikleri ancak gerekli izinleri alamadıkları öğrenildi. Berlinli yetkililerin Kovid-19 salgınını gerekçe göstererek talebi reddettiği de edinilen bilgiler arasında. Yetkililerin sadece Türk gençlerinden gelen talebi değil, duvarla ilgili hiçbir talebi salgın nedeniyle şu sıralar kabul etmediği belirtiliyor. Talebin reddedilmesi üzerine gençler de duvara yazı yazmakla yetindi. Böylece hem 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadıklarını hem Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitleri bir kez de andılar.