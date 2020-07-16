15 Temmuz programı çıkışında PKK yanlıları saldırdı

GENÇLERDEN Emre T. yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı: “Arkadaşım Hamza Oğuz ile birlikte programın yapıldığı Christuskirche Kilisesi’nden çıkıp yolun karşısına geçmiştik. 5-6 kişilik PKK yanlısı grup önce bize küfretti. Daha sonra benim arkadaşıma saldırdı. Ben araya girince bu kez de bana saldırdılar. Kaçmaya çalıştık. Sonra polis araya girdi, biz hafif yaralandık.”

Hamza Oğuz’un babası Avrupa Türk Demokratlar (UID) Hannover Bölge Başkanı İlhami Oğuz ise olayla ilgili şunları söyledi: “Niedersachsen Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UID) eyaleti bölge teşkilatı olarak 15 Temmuz programını organize ettik. Programımız çok güzel geçti, ancak program sonunda PKK’lıların saldırısına uğradık. Hazmedemediler. Oğlum Hamza ve arkadaşı Emre saldırıya uğradı, darp edildi.” Hastane çıkışı konuşan Hamza Oğuz, PKK yanlılarının ellerindeki bayrağı almak istediklerini ifade ederek, “7 kişi bize saldırdı, arkadaşımla hafif yaralarla ellerinden kurtulduk. Bizde vatan millet aşkı var, iki üç çapulcu böyle anlamlı bir günde bu etkinliği yapmayacağımızı düşünmesin. Bu tip programları yapmaya devam edeceğiz. Alman polisinden konuya ilişkin soruşturma başlatmasını istiyoruz” dedi.



